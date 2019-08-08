أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: فرناندينيو يؤازر ساني.. وكاسياس يوجه رسالة تحفيزية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فرناندينيو يؤازر ساني

حرص فرناندينيو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مؤازرة زميله ليروي ساني، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث نشر فرناندينيو صورة له برفقة ساني، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”إلى ليروي ساني.. الشفاء العاجل.. سنكون في انتظارك.. اعتنِ بنفسك“.

أندير هيريرا: سأعود في أسرع وقت

نشر أندير هيريرا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تمامًا مثل الحياة، تجعلنا كرة القدم نخضع لبعض الاختبارات الصغيرة للتغلب عليها، أنا أعمل بلا كلل للعودة في أسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف. طاب يومكم جميعًا“، وذلك عقب الإصابة التي ألمت به في الفخذ الأيسر.

إنترميلان: لوكاكو كان متحمسًا للقاء مشجعي الإنتر

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميلان الإيطالي فيديو للحظة وصول لوكاكو إلى إيطاليا للانضمام إلى صفوف نادي الإنتر، وهو يصافح بعض جماهير النادي، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”واضح أن لوكاكو كان متحمسًا للقاء مشجعي إنتر“.

هيكتور بيليرين يوجه رسالة إلى مذيع ”بي بي سي“

نشر هيكتور بيليرين، لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي، فيديو للحوار الذي أجراه مع شبكة ”بي بي سي“، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”شكرًا لك لطرح الأسئلة التي عادة لا يفعلها صحفيو كرة القدم“.

كاسياس يوجه رسالة تحفيزية

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، صورة للفريق عبر صفحته الشخصية وعلق قائلًا: ”الأسبوع الأول من المنافسة النصر في الدوري البرتغالي والسبت نبدأ“، كرسالة تحفيزية للاعبي فريق بورتو قبل انطلاق مسابقة الدوري البرتغالي.

راكيتيتش يشكر جماهير ميامي

نشر إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورًا من اللقاء الذي جمع بين الفريق الكتالوني ونادي نابولي في مدينة ميامي، وعلق راكيتيتش أعلى الصورة قائلًا: ”نواصل.. شكرًا جزيلًا ميامي“.

إيدي نكتياه: لا أستطيع الانتظار للبدء مع ليدز يونايتد

نشر إيدي نكتياه لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له أثناء توقيع عقود الانتقال إلى صفوف نادي ليدز يونايتد على سبيل الإعارة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”موسم جديد.. تحدٍ جديد.. لا يمكن أن تنتظر لتبدأ مع ليدز يونايتد“.

آندريه غوميز: مستعدون لأي معركة

نشر آندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له بقميص ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يومين على الدوري الممتاز وانطلاق المباراة. لا أستطيع الانتظار، نحن مستعدون لأي معركة“.

سامي خضيرة برفقة الفريق الفائز

نشر سامي خضيرة، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له برفقة زملائه في الفريق عقب الانتهاء من التدريبات، والتي انتهت بفوز فريق خضيرة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الفريق الفائز“، ويستعد نادي السيدة العجوز لملاقاة فريق أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال.

جنش: الزمالك في القلب

نشر محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، فيديو للنادي من الداخل مرسومًا عليه قلوب، وسيغيب جنش عن لقاءات الزمالك المقبلة في الموسم القادم عقب الإصابة التي ألمت به بقطع في وتر أكيلس.