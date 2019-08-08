عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”هازارد يُخرج ما بجعبته“ و“خطر نيمار“.. وكوتينيو يطلب الرحيل

شكل عرض ريال مدريد لضم البرازيلي نيمار داسيلفا ومستقبل فيليب كوتينيو برفقة نادي برشلونة، واليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالهدف الأول للبلجيكي هازارد برفقة ريال مدريد وتصفيات الدوري الأوروبي وفوز إنتر ميلان بصفقة البلجيكي روميلو لوكاكو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على ريد بول سالزبورغ النمساوي بأول هدف للبلجيكي إيدين هازارد برفقة الفريق الملكي، وكتبت: ”هازارد يُخرج ما بجعبته“.

كما اهتمت بلقاء إسبانيول برشلونة في ذهاب تصفيات الدور الثالث في الدوري الأوروبي أمام لوزيرين السويسري.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي نيمار، وكتبت: “ خطر نميار: بيريز يمنح 120 مليون يورو ومودريتش لجلب اللاعب البرازيلي لمدريد“ و“برشلونة يعتمد على رغبة نيمار في اللعب بالكامب نو“.

كما اهتمت بمستقبل كوتينيو، وكتبت: ”كوتينيو يطلب الرحيل لكن ليس إلى توتنهام“، وبداية ميسي لمرحلة التعافي من الإصابة.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بفوز ريال مدريد على سالزبورغ بهدف للبلجيكي إيدن هازارد، كما تحدثت عن قضية مواعيد الليغا، وكتبت: ”5 أيام لحسم قضية التواريخ“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن لقاء إسبانيول في ذهاب الدور الإقصائي الثالث في الدوري الأوروبي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بمستقبل البرازيلي فليب كوتينيو، وكتبت: ”كوتينيو الأمل الأخير الساعة الـ 18:00“.

كما تحدثت عن عودة ريال مدريد للسباق من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن لقاء إسبانيول في الدوري الأوروبي وصراع مواعيد الليغا بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والتي سيفصل فيها القضاء.

آس

ركزت الصحيفة على الهدف الأول لهازارد مع ريال مدريد ومنح الفوز على سالزبورغ النمساوي، وكتبت: ”هازارد ضد التشاؤم“ و“زيدان لعب بـ3 لاعبين في وسط الدفاع“.

كما اهتمت بتصريحات جيرارد بيكيه عن نيمار وانتظار قرار القضاء في قضية لعب لقاءات الليغا يومي الاثنين والجمعة.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مصير الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، وكتبت: ”زاها يتقدم بطلب للرحيل لإجبار كريستال بالاس على قبول عرض بقيمة 80 مليون يورو من إيفرتون“.

كما اهتمت الصحيفة برحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، إلى إنتر ميلان، ورغبة المدافع البرازيلي دافيد لويز في الرحيل نحو آرسنال.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، وكتبت: ”وقت المال“، مؤكدة أن الفرق الإنجليزية مطالبة بتقديم عروض كبيرة للتعاقد مع لاعبين.

كما تحدثت الصحيفة عن وضعية فريق نانت الفرنسي ولقاء لوكوموتيف بلوفديف البلغاري وستراسبورغ الفرنسي، وكتبت: ”الكلمة للدفاع“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقد إنتر ميلان مع لوكاكو، وكتبت: ”لوكاكو: فوز إنتر ميلان“.

كما اهتمت باليوم الأخير من ميركاتو إنجلترا ومصير الأرجنتيني بالو ديبالا، نجم يوفنتوس.

الصحيفة تحدثت عن إنذار في لاتسيو لإمكانية إصابة نجمه الصربي سيرجي سافيتش وتعادل روما في لقاء ودي أمام أتلتيك بلباو.

كما اهتمت بإمكانية توجه نابولي مرة أخرى نحو الكولومبي جيمس رودريغيز بعد تركه من قبل زيدان في مدريد.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالصفقات الأخيرة للأندية الإيطالية، وكتبت: ”لوكاكو في إنتر ميلان ويوفنتوس يرد بمحاولة ضم بوغبا“.

كما تحدثت الصحيفة عن سعي ميلان للتعاقد مع مودريتش كقائد للفريق، واهتمت بلقاء تورينو في الدوري الإقصائي الثالث للدوري الأوروبي، حيث يواجه شاختار سوليغورسك من روسيا البيضاء.