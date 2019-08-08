لوكاكو يصل إنتر ميلان للخضوع للكشف الطبي.. ومانشستر يونايتد يبحث عن بديل (فيديو)

وصل روميلو لوكاكو إلى إيطاليا للخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله رسميًّا إلى إنتر ميلان بعد موافقة مانشستر يونايتد على رحيل المهاجم المتمرد.

وأبرم يونايتد صفقة بقيمة 76.5 مليون جنيه إسترليني مع إنتر ميلان لرحيل المهاجم البلجيكي وذلك بعد تغريمه مرتين بسبب عدم حضوره التدريبات، وبث تغريدة عن إحصائيات سرية تخص تدريبات الفريق قبل محوها فيما بعد بأوامر من النادي الإنجليزي.

وغادر لوكاكو البالغ عمره 26 عامًا من بروكسل إلى ميلانو، مساء يوم الأربعاء، إذ سيخضع للفحص الطبي قبل موعد غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن لوكاكو سينضم إلى فريق المدير الفني أنطونيو كونتي مع دفع إنتر 64.5 مليون جنيه إسترليني مقدمًا والباقي في صورة متغيرات على فترات.

جماهير إنتر ميلان ترحب بالبلجيكي روميلو لوكاكو عند وصوله إلى ميلانو. pic.twitter.com/Qr0A2nfMlE — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) August 8, 2019

واستأنف يونايتد وإنتر محادثاتهما يوم الأربعاء بعد أن ذهب لوكاكو إلى بلجيكا للتدريب مع فريقه السابق أندرلخت بعد خلافه مع مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأعتقد الدولي البلجيكي أنه حصل على تصريح بالتدريب مع أندرلخت في بروكسل لكن النادي عاقبه لقضاء يومين في بلجيكا دون الحضور إلى مانشستر للتدريب، كما فرض غرامة أخرى عليه بسبب تغريدة كشف فيها نتائج معدلات السرعة للاعبين أثناء التدريبات وحل خلالها في المركز الثاني ليثبت أنه يتمتع بسرعة كبيرة عكس ما يشيع المدرب.

لكن هذه الغرامات التي كلفته راتب أسبوعين تمثل ثمنًا ضئيلًا للغاية مقابل تحقيق حلمه بالرحيل إلى إنتر ميلان الذي سعى خلفه من البداية.

Romelu Lukaku: “I am ready to fly… arriving in Milano! Direction ⚫️????” pic.twitter.com/u0bjbdz9C6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2019

وتقدم إنتر ميلان بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني، في البداية رفضه يونايتد بينما دخل يوفنتوس في صفقة تبادلية يحصل بموجبها على لوكاكو مقابل باولو ديبالا وماريو مانزوكيتش لكن توقفت الصفقة بسبب رفض ديبالا اللعب في فريق لن يشارك في دوري الأبطال.

وشهدت المفاوضات انفراجة عندما سافر فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال لوكاكو إلى لندن لإجراء محادثات مع يونايتد انتهت بموافقة النادي على رحيله إلى إنتر.

وسيسعى مانشستر يونايتد سريعًا لتعويض رحيل لوكاكو بالتعاقد مع مانزوكيتش أو ربما فرناندو يورنتي مهاجم توتنهام السابق وموسى ديمبلي مهاجم ليون.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة بتوقيت غرينتش، مساء اليوم الخميس، لذلك يسابق يونايتد الزمن لإبرام صفقة سريعة مع مهاجم بديل.