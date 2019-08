لوكاكو يصل إنتر ميلان للخضوع للكشف الطبي.. ومانشستر يونايتد يبحث عن بديل (فيديو)

وصل روميلو لوكاكو إلى إيطاليا للخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله رسميًّا إلى إنتر ميلان بعد موافقة مانشستر يونايتد على رحيل المهاجم المتمرد.

وأبرم يونايتد صفقة بقيمة 76.5 مليون جنيه إسترليني مع إنتر ميلان لرحيل المهاجم البلجيكي وذلك بعد تغريمه مرتين بسبب عدم حضوره التدريبات، وبث تغريدة عن إحصائيات سرية تخص تدريبات الفريق قبل محوها فيما بعد بأوامر من النادي الإنجليزي.

وغادر لوكاكو البالغ عمره 26 عامًا من بروكسل إلى ميلانو، مساء يوم الأربعاء، إذ سيخضع للفحص الطبي قبل موعد غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن لوكاكو سينضم إلى فريق المدير الفني أنطونيو كونتي مع دفع إنتر 64.5 مليون جنيه إسترليني مقدمًا والباقي في صورة متغيرات على فترات.

واستأنف يونايتد وإنتر محادثاتهما يوم الأربعاء بعد أن ذهب لوكاكو إلى بلجيكا للتدريب مع فريقه السابق أندرلخت بعد خلافه مع مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأعتقد الدولي البلجيكي أنه حصل على تصريح بالتدريب مع أندرلخت في بروكسل لكن النادي عاقبه لقضاء يومين في بلجيكا دون الحضور إلى مانشستر للتدريب، كما فرض غرامة أخرى عليه بسبب تغريدة كشف فيها نتائج معدلات السرعة للاعبين أثناء التدريبات وحل خلالها في المركز الثاني ليثبت أنه يتمتع بسرعة كبيرة عكس ما يشيع المدرب.

لكن هذه الغرامات التي كلفته راتب أسبوعين تمثل ثمنًا ضئيلًا للغاية مقابل تحقيق حلمه بالرحيل إلى إنتر ميلان الذي سعى خلفه من البداية.

