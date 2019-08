البرتغالي كانسيلو يوقّع عقود انضمام لمانشستر سيتي والبرازيلي دانيلو ينتقل إلى يوفنتوس (شاهد)

انتقل رسميًا الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو إلى فريق مانشستر سيتي قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية نقلت الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو نحو يوفنتوس.

وأعلن الفريقان الترحيب باللاعبين دون تفاصيل، لكن تقارير إعلامية أكدت أن يوفنتوس سيحصل أيضًا على نحو 29 مليون يورو بالإضافة للظهير البرازيلي.

وقُدّر ثمن دانيلو بـ37 مليون يورو بينما ثمن كانسيلو بـ65 مليون.

ويستمر عقد دانيلو في يوفنتوس حتى صيف 2024، بينما يستمر عقد البرتغالي كانسيلو لغاية صيف 2025 .

