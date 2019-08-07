إنتر ميلان يفوز بخدمات لوكاكو ويطلب لوكا مودريتش من ريال مدريد

نجحت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع ”calciomercato“ الألماني أن إنتر ميلان ومانشستر يونايتد اتفقا على انتقال لوكاكو وعلى استعداد لتوقيع العقود سريعًا.

ووفقًا لقناة ”سكاي سبورت“، فإن إنتر ميلان سيدفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى حافز ومكافآت إضافية ليصل المبلغ الإجمالي إلى 83 مليون يورو للفوز بخدمات المهاجم البلجيكي.

ومن المقرر أن يخضع لوكاكو للكشف الطبي في مانشستر صباح الخميس.

وكانت صور مسربة قد كشفت عن تدريب روميلو لوكاكو مع فريق إندرلخت البلجيكي، كونه رفض البقاء في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من جهة أخرى، تقدم نادي إنتر ميلان بعرض لضم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكر موقع ”calciomercato“ أن إنتر ميلان عملاق الدوري الإيطالي يريد بشدة الحصول على خدمات لوكا الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وكان إنتر ميلان على وشك التوقيع على عقد مع الكرواتي مودريتش في الصيف الماضي، ولكن ما عطل صفقة انتقال لاعب خط الوسط رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الماضي.

ويريد ميلان أن يمنح لاعب خط وسط ريال مدريد عقدًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما حدد ريال مدريد السعر 20 مليون يورو.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام 2018 ونجح في كسر هيمنة ميسي ورونالدو بعد سنوات من حصد تلك الجائزة.

وساعد مودريتش ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في عام 2018، قبل أن يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة النهائي 4-2 أمام فرنسا.