إنتر ميلان يقدم عرضًا بـ75 مليون يورو للتعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي مساعيه للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن إنتر ميلان قدّم عرضًا جديدًا للوكاكو، بعد أن رفض مانشستر يونايتد العروض السابقة.

وأشار الموقع إلى أن إنتر ميلان قدّم عرضًا بقيمة 75 مليون يورو لضم لوكاكو، علمًا أن مانشستر يونايتد يطلب الحصول على 83 مليون يورو للسماح برحيل مهاجمه البلجيكي.

ويبحث أنطونيو كونتي عن مهاجم قوي في ظل عدم رغبته في استمرار الأرجنتيني ماورو إيكاردي، علمًا أن كونتي سعى لضم لوكاكو إلى تشيلسي عندما تولى تدريب البلوز، قبل أن ينتقل اللاعب إلى مانشستر يونايتد.

وتتنافس أندية يوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان للحصول على خدمات لوكاكو، الذي يريد هو الآخر الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعد أن أمضى موسمين في قلعة أولد ترافورد.

وسجل لوكاكو، البالغ من العمر 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد 42 هدفًا، وصنع 13 في 96 مباراة، في حين سجل 87 هدفًا وصنع 29 في 166 مباراة مع إيفرتون.