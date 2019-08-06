أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: نيمار واثق من العودة إلى برشلونة.. ورايولا يحاول إنقاذ بوغبا

لا يزال مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا موضع العديد من التكهنات، والاجتهادات الصحفية في وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والأوروبية بصورة خاصة، في ظل العملية المشتعلة للخروج من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني، بعد مغامرة مشابهة في الاتجاه المعاكس قبل عامين.

تطورات العملية نيمار

ورغم عدم وجود أي معلومات مؤكدة حتى الآن حول مصير نيمار في الموسم الجديد، فإن الأمر المحسوم سلفًا هو أن نيمار لا يريد البقاء في باريس سان جيرمان، كما أن بطل فرنسا لا يرغب في استمرار اللاعب في صفوفه، ولكن مسألة بيعه وعودته إلى برشلونة هي التي تقف عقبة أمام تحقيق رغبة الطرفين.

وفي هذا السياق، قال ”جوليان لورينس“ الصحفي الفرنسي البارز في صحيفة ”لوباريزيان“ واسعة الانتشار، والمحلل في شبكتي BT Sport، وESPN إن الاتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان سيتم في نهاية المطاف، رغم الصعوبات الحالية.

وأشار لورينس إلى أن المقربين من نيمار ومديري أعماله يثقون بشدة في إتمام عملية عودة قائد السليساو السابق إلى برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف بقوله: ”نيمار لا يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان، ويرغب بشدة في العودة إلى برشلونة، وكذلك الحال بالنسبة لمسئولي سان جيرمان الذين لا يريدون بقاءه، وفي النهاية لن يكون هناك بديل عن رحيله إلى البارسا؛ لأن جميع المحاولات التي تستهدف انتقاله إلى أندية أخرى فشلت تمامًا“.

وأكد لورينس، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة حتى يوم الثاني من سبتمبر ستشهد مفاوضات مكثفة بين الناديين لحسم الصفقة، وقال: ”في النهاية سيرحل نيمار إلى برشلونة، هذا أمر ليس موضع أي شكوك بالنسبة للاعب أو المقربين منه“.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم، إلا أنه أبدى ندمه على هذا القرار، وأكد رغبته في العودة إلى ”كامب نو“ مرة أخرى.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قد كشفت أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، وضع بالفعل الخطة البديلة لتعويض رحيل نيمار، حيث بدأ في التفاوض مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، والحارس دوناروما، لاعب ميلان الإيطالي، لضمهما إلى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن المفاوضات مع دوناروما تأتي في ظل رغبة مسئولي سان جيرمان في التعاقد مع حارس عالمي، يستطيع قيادة الفريق نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لن يحدث في وجود الحارسين ألفونسو أريولا وكيفين تراب.

مصير بوغبا

قالت تقارير صحفية إيطالية إن لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من المتوقع أن يستمر برفقة المانيو في الموسم الجديد.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن كل الشواهد حاليًا تشير إلى أن بوغبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد، رغم رغبة نادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدماته.

وتابع الموقع بقوله: ”السبب الرئيسي وراء فشل رحيل بوغبا هو أن مانشستر يونايتد يرفض التنازل في المقابل المطلوب لبيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وهو 150 مليون يورو، إضافة إلى راتب بوغبا السنوي الذي يصل إلى 15 مليون يورو“.

وأكد أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس لن يستطيعا الوفاء بطلبات مانشستر يونايتد لبيع بوغبا، ناهيك عن راتب اللاعب السنوي، وبالتالي فإن الصفقة في طريقها إلى الفشل، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا بحلول مساء يوم الخميس المقبل، ولن يكون من المنطقي أن يتم بيع بوغبا بعد ذلك دون أن يكون لدى مانشستر يونايتد بديلاً له.

لكن صحيفة ”آس“ الإسبانية ترى أن الموقف لم يُحسم حتى الآن، خاصة في ظل محاولات مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، لإخراج الفرنسي المتوج بكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، من ”أولد ترافورد“.

وأكدت أن رايولا يضغط على ريال مدريد؛ لتقديم عرض مادي يغري مانشستر يونايتد لبيع بوغبا، ويلوّح في نفس الوقت بورقة يوفنتوس، الذي عرض على المانيو 3 لاعبين في صفقة تبادلية لحسم الصفقة، وهم ديبالا وماتويدي وماريو ماندزوكيتش.

صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

كشف موقع ”غول“ العالمي تفاصيل صفقة الساعات الأخيرة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل ساعات على إغلاق سوق الانتقالات الحالية ”الميركاتو الصيفي“ في إنجلترا.

وتغلق سوق الانتقالات في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الخميس بتوقيت جرينتش، ولن يسمح بعد هذا التاريخ للأندية الإنجليزية بضم أي لاعبين جدد، في حين يمكن لها بيع لاعبين إلى دوريات أخرى لم تغلق فيها سوق الانتقالات.

وقال موقع ”غول“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي وافق بشكل رسمي على بيع ظهيره البرتغالي خواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، في صفقة تبادلية تتضمن حصول البيانكونيري على خدمات البرازيلي دانيلو لاعب السيتي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن كانسيلو البالغ من العمر 25 عامًا، سيلتحق بصفوف السيتي قبل ساعات قليلة على إغلاق الميركاتو الصيفي، بعد أن ودع بالفعل زملاءه في يوفنتوس.

ويلعب مانشستر سيتي، حامل اللقب، يوم السبت المقبل، مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، حين يواجه وستهام يونايتد خارج أرضه.

وسوف ينتقل دانيلو إلى يوفنتوس بعقد مدته 5 مواسم، ويحصل اللاعب على 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا صافيًا.

دي بيك إلى ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية أن الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب فريق أياكس أمستردام، سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 55 مليون يورو لمدة 6 مواسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع caughtoffside أن العملاق الإسباني ريال مدريد وافق على صفقة التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس أمسترادم من أجل تلبية مطالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب الهولندي فان دي بيك أبدى موافقته سريعًا على الانضمام إلى ريال مدريد.

ووفقًا للصحافة الهولندية، فإن فان دي بيك سيكمل انتقاله إلى ريال مدريد بعد تصفيات دوري أبطال أوروبا مع فريقه الهولندي وباوك اليوناني المقررة يوم 13 أغسطس الجاري، وستكون بمثابة مباراته الأخيرة مع فريقه.

نابولي واثق من ضم رودريغيز

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي نابولي واثق تمامًا من ضم لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي مصرّ على حسم صفقة رودريغيز ويراه جزءًا مهمًا من مشروعه في نابولي.

وأكدت أن ريال مدريد يريد الحصول على 45 مليون يورو لبيع رودريغيز، إلا أن مسئولي نابولي يحاولون إقناع إدارة النادي الملكي بإعارة اللاعب لمدة موسم، مع نية الشراء من جانب نابولي، ولا تزال المفاوضات جارية إلى الآن.