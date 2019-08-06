عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ميسي.. ضربة قاضية“ وصفقة بوغبا تلعب في صمت (صور)

شكلت إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن برشلونة في رحلة الإعداد للولايات المتحدة الأمريكية، وصفقة هاري ماغواير أغلى مدافع في التاريخ، ووفاة المتسابق البلجيكي لامبريخت في طواف بولندا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير عدة لاعبين كبول بوغبا ونيمار وديبالا ولوكاكو وصفقات الأندية الأوروبية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد وكتبت: ”توني كروس لا يختبئ: يجب أن نلعب أفضل“.

كما تحدثت عن إصابة ميسي وعدم مرافقته برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماغواير الذي أصبح أغلى مدافع في التاريخ.

كما اهتمت بوفاق متسابق الدراجات البلجيكي الشاب لامبريخت في طواف بولندا.

سبورت

اهتمت الصحيفة بإصابة نجم برشلونة وكتبت: ”ميسي.. ضربة قاضية“ مؤكدة أنه قد يغيب لعدة أيام.

واهتمت الصحيفة برحلة برشلونة نحو الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء لقاءين إعداديين.

كما تحدثت عن نيمار وكتبت: ”باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن وفاة البلجيكي لامبريخت في طواف بولندا للدراجات الهوائية.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إصابة ليونيل ميسي وغيابه عن الجولة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحدثت عن مدة غيابه عن الملاعب والتي قد تصل لأسبوعين.

كما اهتمت بأغلى مدافع في التاريخ وكتبت: ”ماغواير مدافع تاريخي.. مانشستر يونايتد دفع 87 مليونًا“.

كما تحدثت عن وصول برشلونة للولايات المتحدة الأمريكية ورفض مانشستر يونايتد عرضًا من ريال مدريد من أجل بوغبا وكتبت: ”مانشستر يونايتد يرفض جيمس و30 مليون يورو من أجل بوغبا“.

آس

تحدثت الصحيفة عن الفرنسي بول بوغبا في ظل رغبة زيدان في التعاقد معه ورغبة مانشستر يونايتد في عدم بيعه ورغبة وكيل أعماله في نقله ليوفنتوس وكتبت: ”بوغبا.. تلعب في صمت“.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”ميسي يصاب ولا يرافق الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بصفقة أغلى مدافع في التاريخ الإنجليزي هاري ماغواير الذي اشتراه مانشستر يونايتد من ليستر سيتي.

كما اهتمت بوفاة متسابق الدراجات الشاب البلجيكي لامبريخت في طواف بولندا.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة هاري ماغواير الكبيرة وكتبت: ”حلم، ماغواير: أنا هنا للفوز بالألقاب“.

كما تحدثت عن عرض للنجم الإنجليزي واين روني للعودة إلى إنجلترا كلاعب ومدرب.

ذا صن

اهتمت الصحيفة بانتقال المدافع هاري ماغواير لمانشستر يونايتد في صفقة كبيرة كلفت 85 مليون جنيه استرليني وتحدثت عن رغبته في الفوز بالألقاب.

كما تحدثت الصحيفة عن العرض الذي تلقاه واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا للعودة إلى إنجلترا كلاعب ومدرب في فريق ديربي كاونتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بباريس سان جيرمان ومدربه توخيل وكتبت: ”لم يعد هناك أي فرصة للخطأ“.

كما تحدثت عن وفاة البلجيكي لامبريخت في طواف بولندا وكتبت: ”وفاة مأساوية لمتسابق بلجيكي شاب“.

فرانس فوتبول

اهتمت المجلة الأسبوعية بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى ونشرت عددًا خاصًا عنه وبرنامجًا كاملًا للقاءاته.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بمصير الثنائي ديبالا ولوكاكو وكتبت: ”ناقص 3 أيام: ديبالا – لوكاكو: أشياء مجنونة“.

وتحدثت الصحيفة عن اهتمام فلامنغو البرازيلي بالمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

الصحيفة بدورها اهتمت بوفاة المتسابق البلجيكي الشاب في طواف بولندا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة انتقال البرتغالي كانسيلو لمانشستر سيتي وكتبت: ”يوفنتوس أخذ دانيلو“.

الصحيفة تحدثت عن مأساة وفاة البلجيكي لامبريخت في طواف بولندا.