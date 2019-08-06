تعرف على التشكيل الأغلى في تاريخ كرة القدم (إنفوغرافيك)

اهتمت صحيفة “ ماركا “ بالتشكيل الأغلى في التاريخ حسب مراكز اللعب وذلك بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع المدافع الإنجليزي هاري ماغواير قادمًا من ليستر سيتي مقابل زهاء 88 مليون يورو كأغلى مدافع في التاريخ.

ويبلغ سعر التشكيل الأغلى زهاء مليار و200 مليون يورو، وتتواجد فيه صفقتان لكلّ من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، مقابل صفقة لكلّ من تشيلسي وبايرن ميونخ وليفربول.

ويبقى البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الأغلى في التاريخ بصفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وتمت أغلب الصفقات الكبيرة في السنوات الثلاث الماضية؛ ما يؤكد -حسب ماركا- تغييرًا كبيرًا في سوق الانتقالات.

وجاء التشكيل على الشكل الآتي:

الحارس:

الإسباني كيبا ( تشيلسي ) : 80 مليون يورو

الدفاع :

الإنجليزي كايل والكر ( مانشستر سيتي : 53 مليون يورو )

الفرنسي لوكاس هيرنانديز ( بايرن ميونخ ) : 80 مليون يورو

الهولندي فيرجيل فان ديك ( ليفربول ) : 85 مليون يورو

الإنجليزي هاري ماغواير ( مانشستر يونايتد ) : 88 مليون يورو

لاعبي الوسط

الإسباني رودري ( مانشستر سيتي ) : 70 مليون يورو

الفرنسي بول بوغبا ( مانشستر يونايتد ) : 105 ملايين يورو

الهولندي فرانكي دي يونغ ( برشلونة ) : 75 مليون يورو

الهجوم :

البرازيلي نيمار ( باريس سان جيرمان ) : 222 مليون يورو

الفرنسي كليان مباب ( باريس سان جيرمان ) : 180 مليون يورو

البرازيلي فيليب كوتينيو ( برشلونة ) : 145 مليون يورو