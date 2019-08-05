تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. بوغبا يشعل التكهنات وماغواير يكتب تاريخًا جديدًا

بدأت الأندية الإنجليزية وضع اللمسات الأخيرة على صفقاتها الجديدة، قبل أن تغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابها مساء الخميس المقبل 8 أغسطس، وبالتحديد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

دراما بوغبا

ولا يزال الغموض يحيط بمصير النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي ستحسم وجهته المقبلة مصير عدد من اللاعبين في ظل لعبة ”دومينو“ الميركاتو.

فقد أشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس عاد بقوة إلى المنافسة على صفقة بوغبا، الذي يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن يوفنتوس عرض على نادي مانشستر يونايتد 3 لاعبين، لحسم صفقة بوغبا، وهم الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بليز ماتويدي، والكرواتي ماريو ماندوزكيتش.

ولا يبدو هذا العرض منطقيًا في ضوء رفض ديبالا الرحيل إلى ”أولد ترافورد“ وفشل صفقة انضمامه إلى المانيو تمامًا، وقيام اللاعب بإجراء الكشف الطبي السنوي في يوفنتوس، ما يشير إلى استمراره رفقة البيانكونيري.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن ملف الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا يزال مفتوحًا في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن مسؤولي ريال مدريد أجروا اتصالات مع مديري أعمال إريكسن الأسبوع الماضي، لتأكيد رغبتهم في ضم اللاعب قبل إغلاق فترة الانتقالات في إسبانيا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأكدت أن مسؤولي ريال مدريد يضعون إريكسن بوصفه الخيار الثاني لصفقة بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، حال فشل ضمه، لأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي يرى أن إريكسن هو الخيار الأمثل في حالة فشل ضم بوغبا.

وتابعت بقولها: ”وجهة بوغبا المقبلة، أو لعبة ”دومينو بوغبا“، ستحسم الكثير من الأمور، ففي حالة بقاء اللاعب رفقة مانشستر يونايتد فإن إريكسن سيذهب إلى ريال مدريد، وفي حالة رحيل بوغبا إلى ريال مدريد فإن مانشستر يونايتد سينقض على إريكسن لتعويض رحيل لاعبه الفرنسي“.

ومضت تقول: ”مانشستر يونايتد يستعد لحسم صفقة إريكسن في ظل غموض موقف بوغبا، الذي يمكن أن يرحل في سبتمبر، ولن يتمكن المانيو في تلك الحالة من تعويضه بلاعب آخر، كون فترة الانتقالات في إنجلترا ستُغلق أبوابها يوم الخميس المقبل“.

أتلتيكو مدريد يرفض الاستسلام

كشفت تقارير صحفية، أن نادي أتلتيكو مدريد، يملك دليل إدانة ضد برشلونة، بسبب مفاوضاتهم مع الفرنسي أنطوان غريزمان، إذ يرغب الفريق في الحصول على 80 مليون يورو إضافية من ”البلوغرانا“.

ودفع البارسا 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، لكن الأخير يطلب رفع المبلغ إلى 200 مليون، بداعي أن برشلونة تفاوض مع اللاعب الفرنسي قبل انخفاض الشرط الجزائي مع نهاية الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد يمتلك رسالة بريد إلكتروني، أرسلها سيفان كاريان وكيل غريزمان، إلى شقيقة ووالد اللاعب، بشأن شروط الصفقة.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت بنود الصفقة، وهي نفسها التي عرضت على الفرنسي في العام الماضي، قبل زيادة راتبه مع أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن الرسالة توضح المبالغ التي سيتقاضاها اللاعب الفرنسي مع البلوغرانا.

وأضافت أن الفيفا يحظر التفاوض مع أي لاعب يمتلك عقدًا ساريًا مع ناديه، قبل المواعيد المحددة لفترات الانتقالات، الأمر الذي يسعى أتلتيكو مدريد لإثباته مستغلًا اكتشاف البريد الإلكتروني.

وختمت الصحيفة بأن برشلونة ينفي وجود اتفاق مسبق مع غريزمان، للتأكيد على صحة موقفه القانوني.

صفقة تاريخية

أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميًا، ضم هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 6 مواسم، بعقد تقدر قيمته بـ80 مليون جنيه إسترليني ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي، يوم الاثنين، أن ماغواير اجتاز الكشف الطبي في مانشستر يونايتد، قبل الانتقال بشكل رسمي للشياطين الحمر.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: ”يسعد مانشستر يونايتد، تأكيد التعاقد مع هاري ماغواير من ليستر سيتي.. وقّع هاري عقدًا لـ6 سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر“.

وقال اللاعب عقب التوقيع الرسمي: ”شكرًا لكل من دعمني ولعب دورًا في مسيرتي الاحترافية، أنا فخور للغاية ويشرفني أن ألعب مع مانشستر يونايتد“.

وأضاف: ”من خلال محادثاتي مع المدرب، أنا متحمس للرؤية والخطط التي يملكها للفريق، بات الأمر واضحًا أن سولشاير يبني فريقًا للفوز بالبطولات، أنا أتطلع الآن لأقابل زملائي الجدد في الفريق وأن أبدأ الموسم“.

وأصبح ماغواير أغلى مدافع في التاريخ، متخطيًا الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

صفقة جديدة في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا تعاقده مع الحارس الإسباني آدريان قادمًا من وست هام يونايتد، لتكون الصفقة الثالثة للريدز في سوق الانتقالات الصيف الحالي.

وقال ليفربول عبر موقعه على الإنترنت، إنه تعاقد مع آدريان، البالغ من العمر 32 عامًا، مجانًا في صفقة انتقال حُر، وإن الحارس الإسباني وقّع عقدًا لمدة 3 سنوات، مع خيار التمديد لعام آخر.

وسيكون آدريان مكان الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي رحل إلى كلوب بروج.

عرض برازيلي لـ“بالوتيلي“

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي تلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري البرازيلي.

وأشارت ”سكاي سبورتس“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن نادي فلامنغو البرازيلي يرغب في ضم بالوتيلي إلى صفوفه، خاصة أن اللاعب أصبح حرًا، بعد نهاية عقده مع نادي مارسيليا الفرنسي في يونيو الماضي.

وأكدت أن مسؤولي فلامنغو أجروا اتصالات رسمية مع مينو رايولا، مدير أعمال بالوتيلي، لحسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

وأبدت العديد من الأندية الإيطالية اهتمامها بضم بالوتيلي، وعلى رأسها بريشيا وفيورنتينا وبارما وفيرونا.

وفي الموسم الماضي لعب ”سوبر ماريو“ 15 مباراة في الدوري الفرنسي، أحرز خلالها 8 أهداف.