أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. هاري ماغواير يشكر داعميه.. وكيلليني يعلن عودته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي“

هاري ماغواير: شكرًا لكل من دعمني

حرص هاري ماغواير على توجيه الشكر لكل من كان سببًا في انضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قادمًا من صفوف ليستر سيتي.

ونشر اللاعب صورة له أثناء توقيعه على عقود الانضمام لمانشستر يونايتد وعلّق أعلى الصورة ”شكرًا لكل من دعمني ولعب دورًا في حياتي المهنية، أنا فخور ويشرفني الانضمام لمانشستر يونايتد يا لها من رحلة كرة قدم رائعة“.



جيمي فاردي: كل التوفيق لماغواير

حرص جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي على وداع زميله السابق ماغواير والذي انضم إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد.

ونشر اللاعب صورة له برفقة زميله السابق وعلق أعلى الصورة ”كل التوفيق لماغواير“.



تريسي جون جيولس: مستمر في العمل الشاق مع آرسنال

نشر اللاعب الشاب تريسي جون جيولس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له أثناء توقيعه على العقد الجديد مع ناديه.

وعلق أعلى الصورة ”توقيع عقد جديد مع آرسنال، ويستمر العمل الشاق“.



جورجيو كيلليني يعلن عن عودته

فيما نشر جورجيو كيلليني لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له برفقة زملائه في الفريق عقب عودته لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، وعلق كيلليني أعلى الصورة“العودة في مجموعة مع رفاقي“.



جيرارد دولوفيو نيولوك

نشر جيرارد دولوفيو لاعب نادي واتفورد الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق دولوفيو أعلى الصورة ”نيولوك، حيث ظهر اللاعب بتصفيفة شعر جديدة بخلاف ما كانت عليه“.



سيمون مونيليه: فخور بأن أكون فتى بروج

نشر سيمون مونيليه حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له أثناء توقيعه على عقود انضمام نادي كلوب بروج البلجيكي.

وعلق أعلى الصورة: ”فخور بأن أكون فتى بروج“.



بابلو سارابيا مع الكأس الأولى

نشر بابلو سارابيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يحمل كأس السوبر الفرنسي، وعلق أعلى الصورة ”الكأس الاولى“.



غوندوغان يداعب زميله إيدرسون مورايس

أعاد إلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقطع فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية للنادي والتي ألقت الضوء على الهدف الذي سجله اللاعب في مرمى زميله إيدرسون مورايس حيث قالت الصفحة أعلى الفيديو: ”مهارة غوندوغان“ فيما أعاد غوندوغان نشر مقطع الفيديو مشيرًا إلى زميله ايدرسون مورايس على سبيل المداعبة.



الظفرة يطلق اسم الكربي على أحد الملاعب بالنادي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة الإماراتي قرار الإدارة بإطلاق اسم عبدالله حمد الكربي على أحد الملاعب الفرعية بالنادي.

وقالت الصفحة: ”وفاءً وتخليدًا لذكراه، مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي يطلق اسم عبدالله حمد الكربي على أحد الملاعب الفرعية بنادي الظفرة بمدينة زايد“.



النني ينعى شهداء الحادث الإرهابي

فيما حرص المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي على توجيه النعي إلى شهداء ومصابي الحادث الإرهابي الذي وقع بمعهد الأورام.

قال النني عبر صفحته الشخصية: ”اللهم ارحم جميع موتي حادث معهد الأورام الأليم خالص التعازي لأهلهم، اللهم اشف جميع المصابين.. اللهم آمين“.

