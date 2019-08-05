شرط وحيد يمنع انتقال جيمس رودريغيز من ريال مدريد إلى نابولي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، بأن اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد أصبح قريبًا من الانتقال إلى نابولي الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة ”لا ريبوبليكا“، فإن فلورينتيو بيريز رئيس ريال مدريد اتفق مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على انتقال رودريغيز إلى النادي الإيطالي، حال فشل النادي الإسباني في بيعه قبل 15 أغسطس الجاري.

وأضافت الصحيفة أن نابولي يريد التعاقد مع رودريغيز بنظام الإعارة، لكن ريال مدريد يريد بيع اللاعب بشكل نهائي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.

ويريد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، العمل مجددًا مع رودريغيز، بعد أن عملا موسمًا واحدًا في ريال مدريد.

ولا يرتبط رودريغيز، البالغ من العمر 27 عامًا، بعلاقة جيدة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، علمًا أن رودريغيز أمضى الموسمين الماضيين معارًا في بايرن ميونخ الألماني.