يوفنتوس يضحي بـ3 لاعبين للتعاقد مع بول بوغبا

أفادت تقارير صحفية إيطالية “ الإثنين“، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي، مستعد للتضحية بـ3 من لاعبيه لإعادة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، من مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن يوفنتوس مهتم بإعادة بوغبا رغم فشل المفاوضات مع مانشستر يونايتد في صفقة لوكاكو وديبالا التبادلية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس مستعد للتنازل عن الثلاثي باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش وبليز ماتويدي مقابل عودة بوغبا، الذي انضم للبيانكونيري مجانًا صيف العام 2012، وغادر بصفقة قياسية (89 مليون جنيه إسترليني) صيف العام 2016.

وعبر بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، علانية، عن رغبته في خوض تحد جديد، علمًا أنه يرتبط كذلك بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.