كالياري الإيطالي يعلن رسميًا ضم راجا ناينغولان قادمًا من إنتر ميلان

كشف نادي كالياري رسميًا عن استعارة لاعب الوسط راجا ناينغولان من إنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه الرسمي، أنّ صاحب الـ31 عامًا، قد انضم للنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019/2020، دون خيار الشراء الإلزامي.

ناينغولان سبق له من قبل اللعب مع كالياري، في الفترة ما بين عام 2010 وحتى 2014، قبل أن ينضم لروما.

يُذكر أنّ ناينغولان كان ضمن الركائز الأساسية مع إنتر في الموسم الماضي، حيث خاض 36 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.