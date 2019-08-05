تقارير: يوفنتوس ما زال يطارد بوغبا ويعتمد على وكيله في تنفيذ خطته

اقترب موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، يوم الخميس المقبل، قبل انطلاق الموسم في اليوم التالي، لذلك يحاول يوفنتوس عن طريق مينو رايولا، مدير أعمال بول بوغبا، أن يضع نفسه في الصورة كخطة بديلة جاهزة في حال فشل انتقال لاعب الوسط الفرنسي إلى ريال مدريد.

ويصر مانشستر يونايتد على تلقي 170 مليون يورو في قيمة الصفقة وهو أمر صعب أن يوفره ريال مدريد في ظل التعاقدات الكثيرة التي أبرمها قبل بداية الموسم وبالفعل دخل في مفاوضات مع دوني فان دي بيك ليكون بديلا لخطة بوغبا.

أما في تورينو فيعتمد اليوفي على علاقته الجيدة برايولا الذي أنهى صفقة انتقال لاعبه ماتيس دي ليخت إلى ”السيدة العجوز“ رغم منافسة العديد من الأندية.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن رايولا يعمل بجدية لتنفيذ خطة بديلة تقضي بانضمام بوغبا إلى يوفنتوس قبل الخميس المقبل موعد انتهاء فترة الانتقالات في إنجلترا.

ويعاني يوفنتوس من مشاكل في توفير المال السائل لحسم هذه الصفقة بعدما دفع 80 مليون يورو لضم دي ليخت لكنه يأمل في توفير ما يقرب من 60 مليون يورو في الأيام القليلة المقبلة جراء بيع مويزي كين (19 عاما) إلى إيفرتون وجواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي وحينها يمكنه أن يحسم صفقة بوغبا مع توفير باقي المبلغ.