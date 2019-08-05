عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”بوغبا“ بدأ العد التنازلي.. وميسي يعد جماهير برشلونة مجددًا

شكل خطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي وفوز نادي برشلونة بكأس جوان غامبر ومانشستر سيتي بالدرع الخيرية ومستقبل الفرنسي بول بوغبا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

واهتمت الصحف أيضًا باللقاءات الودية الإعدادية للموسم الجديد وتعاقدات الفرق الأوروبية وتصريحات بيب غوارديولا ودييغو سيميوني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالفرنسي زين الدين زيدان المطالب بقرارات حاسمة، وكتبت: ”أسبوع حاسم“، بالنسبة لصفقة التعاقد مع فان دي بيك والتخلي عن جيمس رودريغيز وغاريث بيل.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة بلقب كأس جوان غامبر على حساب آرسنال وفوز مانشستر سيتي بالدرع الخيرية على حساب ليفربول بضربات الترجيح.

كما اهتمت بتصريحات دييغو سيميوني، الذي قال: ”أتلتيكو مدريد لم يعد فريق الشعب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على خطاب ميسي، قائد برشلونة، لجماهير الفريق وكتبت: ”ميسي يثق في هذا الفريق“.

كما اهتمت بإعلان برشلونة التعاقد مع جونيور فيربو، الظهير الأيسر لريال بيتيس، وفوز الفريق بكأس جوان غامبر، وكتبت: ”هدف من سواريز يمنح برشلونة كأس غامبر“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول، وكتبت: ”غوارديولا يفوز بلقبه رقم 28“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة بكأس جوان غامبر على حساب آرسنال بهدف متأخر من لويس سواريز، وتألق لافت للهولندي دي يونغ الذي اختير أفضل لاعب في اللقاء.

كما تحدثت عن ”خطاب قائد برشلونة ليونيل ميسي للجماهير“، وتوقيع جونيور فيربو لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو و12 مليون يورو متغيرات.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية في إنجلترا بضربات الترجيح على حساب ليفربول.

آس

اهتمت الصحيفة بصفقة ”بول بوغبا: العد التنازلي“، في إشارة لصراع ريال مدريد ومانشستر يونايتد حول اللاعب حيث يرغب الفريق الإسباني في التعاقد معه، والفريق الإنجليزي في المحافظة عليه.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على آرسنال، وكتبت: ”سواريز يمنح كأس غامبر لبرشلونة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إشادة الإسباني بيب غوارديولا بصفقة مانشستر يونايتد الذي تعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير من ليستر سيتي، وكتبت: ”غوارديولا يخشى أن يمنح ماغواير مانشستر يونايتد فرصًا أكبر للتنافس على لقب الدوري“.

كما اهتمت بسبب غياب رياض محرز عن لقاء الدرع الخيرية، لكونه تناول بعض الأدوية وفضل الأطباء عدم مشاركته خوفًا من تعرضه لفحص المنشطات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بالدوري الفرنسي، ونشرت تقريرًا عن الفرق تحث عنوان: ”كيف سيلعب الدوري الفرنسي“.

كما تحدثت عن خسارة مارسيليا أمام نابولي 1-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”خسارة مشجعة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بعودة إنتر ميلان لصفقة البلجيكي روميلو لوكاكو بعد رفض ديبالا الرحيل نحو مانشستر يونايتد ليهدد الصفقة التبادلية مع يوفنتوس بالفشل.

كما تحدثت عن فوز نابولي على أولمبيك مارسيليا وديًا 1-0.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن خطة من يوفنتوس لمحاولة إعادة الفرنسي بول بوغبا ليوفنتوس عبر استغلال المفاوضات الحالية للصفقة التبادلية الخاصة بالبلجيكي روميلو لوكاكو وتقديم صفقة تبادلية بـ3 لاعبين لضم النجم الفرنسي.

كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر سيتي بالدرع الخيرية على حساب ليفربول وفوز إنتر ميلان على توتنهام في لقاء ودي بضربات الترجيح.