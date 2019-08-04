تقارير: إنتر ميلان يهدد إيكاردي بالتجميد لمدة عامين

دخلت العلاقة بين نادي إنتر ميلان ومهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في منعطف خطير، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد.

وقالت صحيفتا ”كوريري ديلوسبورت“ و“غازيتا ديلوسبورت“ إن نادي إنتر ميلان وجّه تهديداً مباشراً إلى إيكاردي في أعقاب رفض اللاعب الانتقال إلى ناديي نابولي وروما.

وأشارت الصحيفتان إلى أن رسالة إدارة إنتر ميلان إلى إيكاردي كانت واضحة تماماً، وهي أن عليه الانتقال إلى أحد الناديين أو مواجهة تجميده لمدة عامين حتى نهاية عقده مع النيراتزوري.

وأكدت التقارير أن إيكاردي رفض عرضي روما ونابولي، لأنه يريد البقاء في إنتر ميلان أو الرحيل إلي نادي يوفنتوس، وهو ما تعترض عليه إدارة الإنتر تماماً.

وخرج إيكاردي من حسابات المدرب الإيطالي الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، ولا يضعه الأخير ضمن مشروعه المستقبلي في النيراتزوري، خاصة في ظل الأزمات التي أثارها اللاعب الموسم الماضي، ما أدى إلى سحب شارة القيادة منه.

ويرفض مسؤولو الإنتر انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس، إلا في حالة واحدة فقط، وهي الحصول على خدمات مواطنه باولو ديبالا، الذي يتفاوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع اليوفي للتعاقد معه في صفقة تبادلية أخرى تتضمن انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى البيانكونيري.