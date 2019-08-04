ميلان يعلن رسميًّا ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي آسي ميلان الإيطالي رسميًّا تعاقده مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، قادمًا من صفوف إمبولي بعد فترة من المفاوضات.

وتألق بن ناصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي فاز بلقبها بصحبة المنتخب الجزائري، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ونشر ميلان عبر حساباته المختلفة على وسائل التواصل خبر التعاقد مع بن ناصر، مكتفيًا بفيديو دعائي يعلن فيه انضمام اللاعب.

مستعد للقتال معنا يا إسماعيل؟ ???????? pic.twitter.com/0grGvCJxHb — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 4, 2019

وخضع بن ناصر للفحوصات الطبية مباشرة بعد تتويج الجزائر بأمم أفريقيا، ولكن تأخر الإعلان الرسمي حتى مطلع أغسطس بسبب إجراءات ورقية، حسب التقارير.

وكانت تقارير صحفية أكدت قبل نهاية أمم أفريقيا أن النادي الإيطالي أنهى اتفاقه مع بن ناصر وإمبولي على كل الشروط المالية الخاصة بالصفقة، وسيوقع عقدًا لمدة 5 سنوات.

وأوضحت التقارير الإيطالية، أن ميلان اتفق مع إمبولي على حسم الصفقة مقابل 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، على أن يتقاضى بن ناصر راتبًا سنويًّا يصل إلى 1.5 مليون يورو لمدة خمسة مواسم.