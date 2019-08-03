تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. سباق إنجليزي لضم كوتينيو.. وديبالا يشعر بالخيانة

لا يتبقى على إغلاق سوق الانتقالات الحالية، في أكبر دوريات أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 5 أيام فقط، وبحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينيتش يوم 8 أغسطس الجاري، سيكون الباب قد أُغلق بالفعل.

واشتعلت التكهنات خلال الساعات الأخيرة في ظل المنافسة الشرسة بين أندية إنجلترا على حسم بعض الصفقات العالقة، والتي انضم إليها، اليوم، البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، ولا يزال موقف الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، غامضًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

سباق كوتينيو

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة، إذا وصله عرض لمدة موسم واحد، مقابل 25 إلى 30 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترغب في أن يستعيد كوتينيو بريقه من جديد، بعد موسم ونصف مخيب للآمال، حيث لم يقدم اللاعب ما كان متوقعًا منه رغم التكلفة العالية للتعاقد معه.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أن اجتماعًا سيعقد بين برشلونة وآرسنال الإنجليزي بشأن إبرام صفقة كوتينيو.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن مسؤولي برشلونة وآرسنال سيلتقون، غدًا الأحد، عشية مباراة الفريقين في كأس جوهان غامبر على ملعب كامب نو، لبحث فرص تعاقد الغانرز مع كوتينيو.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية إن نادي توتنهام هوتسبير يرغب بضم كوتينيو إلى صفوفه في الموسم الجديد، خاصة في ظل غموض موقف لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسين من البقاء، مع اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد بالحصول على توقيعه.

وأشارت إلى أن إدارة السبيرز تستعد لتقديم عرض رسمي لنادي برشلونة للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي الدولي، مع رغبة البارسا في بيع اللاعب أو إعارته على أقل تقدير.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة وريال بيتيس توصلا إلى اتفاق بشأن صفقة جونيور فيربو.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن فيربو يمكن أن يجري الفحوص الطبية خلال ساعات في برشلونة قبل الإعلان النهائي عن الصفقة.

وأشارت الصحفية إلى أن ريال بيتيس قلل مطالبه المالية، وهو الأمر الذي أسهم بتسهيل الصفقة، حيث سيوقّع فيربو عقدًا مع برشلونة لمدة 5 مواسم.

ديبالا المحبط

وكشفت تقارير صحفية مرور الأرجنتيني ديبالا بحالة نفسية سيئة للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد علمه برغبة نادي يوفنتوس في بيعه.

وقالت صحيفة ”البيانكونيري“ الإيطالية إن ديبالا يشعر بالخيانة من جانب يوفنتوس، بعد أن أكد لهم اللاعب سابقًا رغبته في الاستمرار برفقة الفريق وعدم الرحيل، إلا أنه فوجئ بإدارة النادي تتفاوض مع مانشستر يونايتد من أجل بيعه والحصول على البلجيكي روميلو لوكاكو في صفقة تبادلية.

وأكدت أن ديبالا التزم البقاء في منزله ورفض الحديث عن مستقبله، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية حاليًا، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.

بوغبا يثير الجدل مجددًا

بدأ الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إثارة الجدل مجددًا حول وجهته المستقبلية، بعد أنباء اعتزامه الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقام بوغبا بنشر صورة له مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بقميص منتخب فرنسا عبر تطبيق ”سناب شات“ مصحوبًا بوجه تعبيري يشير إلى الصمت وعدم الحديث، وكأنها رسالة موجهة إلى بنزيما بعدم التحدث.

وتزيد هذه الصورة من التكهنات حول الوجهة المقبلة للاعب بول بوغبا، وقد يكون ريال مدريد الإسباني إحدى تلك الوجهات، قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن بوغبا رفض السفر مع الفريق إلى مدينة كارديف من أجل مواجهة ميلان الإيطالي في الكأس الدولية للأبطال الودية، من أجل الضغط على إدارة مانشستر لإطلاق سراحه إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، ادّعى بوغبا أنه مصاب ولكن بعض المواقع الإسبانية كشفت أنه سليم ولا يعاني من إصابات، وأنه يمارس عملية تمرد على فريقه حتى تقبل برحيله.

وحاول أولي غونار سولشار المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد نفي ما تردد بأن بوغبا يتمارض حتى يرحل عن صفوف الفريق، قائلًا إنه شعر بآلام في ظهره مما جعله غير لائق طبيًا للسفر مع الفريق إلى مدينة كارديف بويلز.

ويواصل فريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، جهوده للتعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد حتى يستعيد الفريق الملكي أمجاده مجددًا.

ريال مدريد يدخل سباق فرنانديز

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول الهدف المقبل لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي لا يزال يفتح سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، بكل قوة، بعد صفقات بلغت قيمتها 303 ملايين يورو.

وقالت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية إن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع النجم برونو فرنانديز، صانع ألعاب نادي سبورتشنغ لشبونة البرتغالي، والذي يعد هدفًا مباشرًا لناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته،اليوم السبت، أن مسؤولي ريال مدريد بدأوا اتصالات جادة مع مدير أعمال اللاعب خورخي مينديز، لتسهيل صفقة انتقال فرنانديز إلى الميرينغي في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يملك أفضلية عن مانشستر يونايتد وتوتنهام في سباق ضم فرنانديز، كون فترة الانتقالات في إسبانيا ستغلق يوم 2 سبتمبر، على عكس إنجلترا، حيث تنتهي الانتقالات يوم 8 أغسطس الجاري.

ورغم رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات ماكينة الأهداف البرتغالية، إلا أن المفاوضات مع سبورتنغ لشبونة لم تنجح بحسم الصفقة، نتيجة الخلافات بين الناديين على المقابل المادي، حيث عرض مسؤولو ألمانيو 60 مليون يورو لضم اللاعب، إلا أن رئيس النادي سخر من العرض، وقال إن قيمة فرنانديز تفوق ذلك.

وأحرز فرنانديز 32 هدفًا وصنع 18 أخرى، في 53 مباراة لعبها برفقة سبورتنغ لشبونة الموسم الماضي، ويجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب.