عناوين الصحف الرياضية العالمية.. ريال مدريد يفعّل خيار فان دي بيك وبرشلونة ينوي إعارة كوتينيو (صورة)

شكّل مستقبل البرازيليين فيليب كوتينيو ونيمار ورغبة ريال مدريد في التعاقد مع الهولندي فان دي بيك ومباريات الدور الثاني في الدوري الأوروبي، أبرز العناوين في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الثلاثي الأرجنتيني غونزالو هيغواين وباولو ديبالا وماركو إيكاردي وأخبار انتقالات الأندية الأوروبية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية للثاني من أغسطس 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عودة ريال مدريد لتحريك ملف الهولندي فان دي بيك لاعب وسط أياكس وكتبت ”تنشيط خيار فان دي بيك“.

كما اهتمت بالبرتغالي جواو فيلكس النجم الجديد لأتلتيكو مدريد وكتبت ”إنه منجم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي فيليب كوتينيو وكتبت ”عملية خروج كوتينيو“، مؤكدة أن برشلونة يملك مقترحات لخروج اللاعب، منها مقترح إعارة.

وأضافت، ”كارليس بويول قريب من منصب المدير الرياضي لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بقرعة الدوري الإسباني للسيدات، حيث يلتقي برشلونة بفريق تاكون الذي سيصبح ريال مدريد موسم 2020/2021.

كما اهتمت بتأهل إسبانيول للدور الثالث من الدوري الأوروبي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وكتبت: ”توتر كبير بين باريس سان جيرمان ونيمار“، حيث لا يزال النجم البرازيلي يرغب في الرحيل.

الصحيفة تحدثت عن تأهل إسبانيول للدور الثالث من الدوري الأوروبي، وتعاقد آرسنال مع الإيفواري نيكولاس بيبي الذي دخل التاريخ.

كما تحدثت عن الدوري الإسباني للسيدات والذي يبدأ بقمة تجمع برشلونة بالوافد الجديد تاكون الفريق الذي اشتراه ريال مدريد.

أس

ركزت الصحيفة على ”ريال مدريد الخطة ”ب“ فان دي بيك ”، مؤكدة أن سوق إنجلترا ينتهي يوم 8 من هذا الشهر آخر أجل للتعاقد مع بول بوغبا ولاعب أياكس يساوي حوالي 60 مليون يورو فقط“.

كما تحدثت عن الدوري الإسباني للسيدات وبداية برشلونة بمواجهة الصاعد الجديد تاكون الذي اشتراه ريال مدريد.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”أموال مالكوم ستذهب لشراء جونيور فيربو“.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بإنهاء آرسنال لصفقة الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم فريق ليل الفرنسي في صفقة قياسية.

كما تحدثت بالألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي المطلوب من بايرن ميونخ وكتبت: ”145 مليون جنيه إسترليني للحصول على ساني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بريال مدريد، وكتبت: ”صيف كل الأخطار“، مؤكدة أن زيدان في الصف الأول والكل ينتظر تجربته الثانية كمدرب للفريق.

كما تحدثت عن تأهل ستراسبورغ الصعب للدور الثالث من الدوري الأوروبي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل 3 نجوم، وهم: ديبالا وهيغواين وإيكاردي، وكتبت: ”3 أبطال أرجنتينيين في الزاوية، التانغو الأخير“.

كما اهتمت بمستقبل عدة لاعبين وأخبار الانتقالات وتأهل تورينو للدور الثالث من الدوري الأوروبي.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتأهل تورينو للدور الثالث من الدوري الأوروبي، كما تحدثت عن الصفقة التبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس، وكتبت: ”كانسيلو مقابل دانيلو“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد ميلان مع البرتغالي رافائيل لياو واقتراب البلجيكي رادغا ناينغولان من كالياري.