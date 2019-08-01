أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: محمد صلاح يلعب تنس الطاولة وغريزمان يشحن طاقته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ديفيد لويز يرفض دراسة بي تي سبورت

أبدى ديفيد لويز، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، رفضه للدراسة التي أجرتها شبكة بي تي سبورت التي تنقل مباريات الدوري الإنجليزي، والتي جاءت نتائجها بفوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في النسخة القادمة، حيث نشر لويز فيديو له وهو يحرق تلك الدراسة وعلق أعلى الفيديو قائلًا: ”لا يمكنك كتابة كرة القدم.. نصنع مصيرنا“.

إيدير ميليتاو يتخطى الكشف

نشر المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب نادي ريال مدريد الجديد، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق، بعدما تخطى اللاعب جميع الفحوصات الطبية بنجاح.

رونالدو: العيون على الكرة

نشر كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورًا له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات فريق السيدة العجوز وهو يسدد الكرة، وعلق أعلى الصور قائلًا: ”العيون على الكرة“، كإشارة إلى التركيز الشديد الذي يتمتع به أثناء التصويب.

سامي خضيرة: أعطني تلك الكرة

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له برفقه أحد زملائه بالفريق أثناء أداء بعض التدريبات البدنية التي تنفذ بالكرة، وعلق اللاعب أعلى الصورة مازحًا: ”أعطني تلك الكرة“.

غريزمان يشحن طاقته للموسم الجديد

نشر أنطونيو غريزمان مهاجم نادي برشلونة الجديد صورة له عبر صفحته الشخصية، وأشار اللاعب إلى البطارية، كإشارة إلى شحن طاقته الفنية والبدنية استعدادًا للموسم الجديد.

كاسياس يشارك في لعبة الفانتازي

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق تطبيق لعبة الفانتازي الخاص بالليغا، وعلق كاسياس قائلًا: ”من الذي لا يمكن أن تتخلى عنه في فريقك؟“.

برشلونة يعلن عودة آرثر ميلو

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عودة البرازيلي آرثر ميلو، لاعب الفريق الكتالوني، إلى تدريبات نادي برشلونة مرة أخرى، بعدما قرر قطع عطلته السنوية للمشاركة في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

محمد صلاح يلعب تنس الطاولة

نشر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له وهو يمارس لعبة تنس الطاولة برفقة زملائه، وعلق صلاح أعلى الصورة: ”الأوقات الجيدة“.

آرسنال ينشر فرحة بيبي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي فيديو للاعب الفريق الجديد نيكولاس بيبي أثناء ارتدائه قميص الفريق للمرة الأولى، والتي أظهرت حالة الدهشة والفرحة التي انتابت اللاعب عقب مشاهدة قميص ناديه الجديد، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”عندما وضع نيكو عينيه على قميص أرسنال لأول مرة“.

صالح جمعة يودع محمد نجيب

حرص صالح جمعة لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة وداع إلى زميله محمد نجيب، والذي رحل عن الفريق اليوم، منضمًا إلى نادي الجونة، حيث قال جمعة عبر صفحته الشخصية: ”٨ سنوات عطاء وتضحية والتزام واحترام ورجولة، ٨ سنوات مملوءة بالبطولات“.