إدينسون كافاني يوافق على عرض إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، بأن المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على عرض إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن كافاني، قال ”نعم“ لإنتر ميلان، رغم أنه كان غير مقتنع بالانتقال إلى النيراتزوري في بداية الأمر.

ويتبقى موسمٌ واحدٌ في عقد كافاني مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي قد يجبر النادي الفرنسي على بيع كافاني، لتجنب رحيله مجانًا الصيف المقبل، خاصة أنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

وحسب ”توتو سبورت“ فإن راتب كافاني يمثل عقبة أمام إنتر ميلان، إذ يحصل على حوالي 12 مليون يورو سنويًّا مع باريس سان جيرمان، في حين أن النادي الإيطالي مستعد لمنحه 9 ملايين يور سنويًّا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أنه من المرجح أن يوافق كافاني على الحصول على 9 ملايين يورو، لذلك يتعين على إدارة إنتر ميلان التفاوض مع باريس سان جيرمان.

ويملك كافاني مسيرة طويلة في الدوري الإيطالي، إذ لعب 6 مواسم في الكالشيو، بواقع 3 مواسم لباليرمو و3 مواسم لنابولي.

وسجل كافاني 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي، و37 هدفًا في 117 مباراة مع باليرمو، ومجموع أهدافه في الدوري الإيطالي 112 هدفًا في 213 في المسابقة.

وكافاني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 193 هدفًا.