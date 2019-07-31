مستقبل الجزائري آدم وناس غامض في نابولي

اعترف آدم وناس الدولي الجزائري الفائز بكأس الأمم الأفريقية الشهر الحالي في مصر بأن مستقبله مع فريقه نابولي الإيطالي بات غامضًا بعد اقتراب نيكولاس بيبي من الانضمام إلى آرسنال.

وكان من المتوقع أن ينضم وناس إلى ليل كجزء من صفقة تبادلية تقود بيبي للدوري الإيطالي لكن الدولي الإيفواري انتقل إلى آرسنال وظل وناس في ساو باولو.

وقال وناس لصحيفة ”La Nouvelel Republique “ الفرنسية: ”كل شيء يتوقف على فترة الانتقالات. يمكنني البقاء في نابولي، لكن ذلك يعتمد على ما يريدون فعله معي. سوف نرى ماذا سيحدث. في الوقت الحالي، أنا لاعب في نابولي“.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 22 عامًا ”لعبت في تولوز لمدة عشر سنوات ثم موسمين في ويست تورانغو قبل أن أمضي 16 عامًا في بوردو. حضرت إلى إيطاليا قبل عامين وأتمنى البقاء على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة“.