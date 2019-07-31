أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: دي خيا يستعرض مهاراته.. وبرنس بواتنغ يبدأ تجربة جديدة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دي خيا يستعرض مهاراته

نشر دي خيا حارس مرمى مانشيستر يونايتد الإنجليزي، فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي، تستعرض فيه مهارات دي خيا كلاعب كرة، حيث قالت الصفحة الرسمية لمانشيستر يونايتد: ”نعلم جميعًا أن دي خيا جيد بيديه.. ولكن ماذا عن هذه المسات؟“.

تشيلسي يعلن تمديد عقد جيمي كومينغ

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي صورة للحارس الشاب جيمي كومينغ، أثناء توقيعه على عقد جديد مع ناديه، وعلقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”تهانينا لجيمي كومينغ التي وقعت عقدًا جديدًا مدته أربع سنوات مع البلوز“.

جورجينيو فينالدوم في سباق دراجات

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية في سباق للدراجات مع زملائه في الفريق.

ثيو هيرنانديز: يوم واحد يفصلني عن العودة للتدريبات

نشر ثيو هيرنانديز، لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو مصاب، وعلّق هيرنانديز أعلى الصورة قائلا: ”يوم آخر في قوائم الشفاء الخاصة بي يوم واحد فقط لعودتي“.

لوكاس توريرا يستعد للموسم الجديد

نشر لوكاس توريرا، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات الفريق، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تدريب موسم جديد 2019-2020″، حيث يرغب اللاعب في تقديم موسم جيد له مع المدفعجية.

برنس بواتنغ يبدأ تجربة جديدة

نشر برنس كيفين بواتنغ، لاعب ساسولو، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الانتقال إلى صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي، بعد ستة أشهر قضاها بين صفوف نادي برشلونة على سبيل الإعارة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تجربة جميلة تنتهي اليوم، أود أن أشكر جميع أصدقائي، وجميع الأشخاص الذين يعملون كل يوم لجعل هذه الشركة مميزة حقًا، على وجه الخصوص، أشكر جورجيو وزوجته أدريانا“.

سواريز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

نشر الأروغواياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية في تدريبات الفريق، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الاستعداد“.

الترجي يحتفل بانتصاره في معركة مباراة الوداد

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي بقرار المحكمة الرياضية الدولية، والذي يقضي بصحة تتويج فريق الدم والذهب بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب نادي الوداد الذي كان قد تقدم بشكوى تطالب بسحب اللقب من الترجي، وعلّقت الصفحة أعلى الخبر قائلة: ”المحكمة الرياضية الدولية تلغي قرار الكاف بإعادة المباراة“.

الشارقة يقرر إنشاء رابطة مشجعين

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي خبر إنشاء رابطة لمشجعي النادي، حيث قالت الصفحة الرسمية للنادي: ”مجلس إدارة نادي الشارقة يقرر إنشاء رابطة مشجعي نادي الشارقة الرياضي، بما يتناسب مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي، وبما يلبي تطلعات جماهير النادي، ويعين منصور السهلاوي مسؤولًا للتواصل الجماهيري“.

جنش يهنئ عواد

حرص محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك على تهنئة محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي السابق، عقب انضمامه رسميًا اليوم إلى صفوف نادي الزمالك، حيث أعاد جنش نشر تغريدة عواد التي أعلن فيها انضمامه للقلعة البيضاء وعلق قائلاً: ”مبروك يا حبيبي“.