عناوين الصحف الرياضية العالمية: الهجوم الأخير لبرشلونة لضم نيمار.. وضربة قاضية جديدة لريال مدريد

شكلت الصفقة التبادلية المنتظرة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد، والهزيمة الجديدة لريال مدريد، ومستقبل البرازيلي نيمار داسيلفا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين، أبرزهم البرازيلي مالكوم والإيطالي مويس كين والأرجنتيني إيكاردي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وضع ريال مدريد بعد خسارة جديدة في الفترة الإعدادية وجاءت أمام توتنهام في كأس أودي، وكتبت: ”على بعد 18 يومًا من بداية الليغا، ريال مدريد يعاني“.

كما تحدثت عن الصراع بشأن توقيت اللقاءات في الدوري الإسباني وعن وضعية البرازيلي نيمار، وكتبت: ”باريس سان جيرمان (فيتو) ضد برشلونة“.

كما أجرت حوارًا مع يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، والذي قال: ”الشرط الجزائي مجرد رقم“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالنجم البرازيلي نيمار، وكتبت: ”الهجوم الأخير لبرشلونة من أجل نيمار“، وأكدت أن الفريق سيقدم عرضًا لضمه، بينما باريس سان جيرمان أرسل ليوناردو لإقناعه بالبقاء.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام توتنهام، وكتبت: ”ريال مدريد يسقط مرة أخرى في فترة الإعداد“.

كما اهتمت بعطلة ميسي وسواريز في إيبيزا ومستقبل البرازيلي مالكوم، وكتبت: ”مالكوم على بعد خطوتين من زينيت“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار: قمة في ليفربول“، حيث سيلتقي ناصر الخليفي وبارتوميو في المدينة الإنجليزية يوم 16 من الشهر المقبل.

الصحيفة تحدثت عن الهزيمة الجديدة لريال مدريد، وكتبت: ”ضربة قاضية جديدة لريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد ونجوم الدوري الأمريكي والعرض الأخير لبرشلونة لضم جونيور فيربو ورد ريال بيتيس.

آس

ركزت الصحيفة على خسارة ريال مدريد أمام توتنهام ومستوى لاعبيه، وكتبت: ”كيلور ولا شيء آخر“، في إشارة لتألق الحارس الكوستاريكي.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ونجوم الدوري الأمريكي للمحترفين.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بتصريحات بوكيتينو، مدرب توتنهام، والذي أكد من خلالها أنه ليس مسؤولًا عن التعاقدات وكتبت: ”بوكيتينو يطالب بتغيير لقبه من مدير لمدرب“.

كما تحدثت الصحيفة عن اقتراب إعلان آرسنال تعاقده مع الإيفواري بيبي ومطالبة أولي جونار سولشاير بحسم صفقة هاري ماغواير.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بحوارها مع البرازيلي سيلفينيو، مدرب أولمبيك ليون، والذي قال: ”جونينيو هو أفضل ضامن“.

كما اهتمت بمستقبل اللاعب عادل رامي رفقة مارسيليا والذي وصل لمرحلة النهاية.

الصحيفة تحدثت عن وضعية كاستر سيمينيا عداءة جنوب أفريقيا، وكتبت: ”الباب يغلق مجددًا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المهاجم مويس كين، لاعب يوفنتوس، والذي يقترب من إيفرتون مع إمكانية شراء إعادة عقده مجددًا من قبل الفريق الإيطالي، وكتبت: ”بعيدًا جدًا كين“.

كما تحدثت عن مستقبل باولو ديبالا، وكتبت: ”حصار لديبالا“، في إشارة لرغبة يوفنتوس ببيعه وإشراكه في صفقة لوكاكو.

كما تحدثت عن إيكاردي، وكتبت: ”نابولي يسرع عملية إيكاردي“، واهتمت أيضًا بأخبار انتقالات الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن مستقبل ديبالا وكين في يوفنتوس، وكتبت: ”ديبالا – كين: وداع بـ130 مليون يورو“.

كما اهتمت بصفقة لوكاكو، وكتبت: ”يوفنتوس – لوكاكو: التقدم إلى الأمام“.

وتحدثت الصحيفة عن محاولة إنتر ميلان ضم كافاني من باريس سان جيرمان.