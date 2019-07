وولفرهامبتون يضم المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني من ميلان

أعلن وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، تعاقده مع باتريك كوتروني مهاجم ميلان الإيطالي لمدة أربع سنوات.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية، ذكرت أن ولفرهامبتون دفع نحو 16 مليون جنيه إسترليني (19.46 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 21 عامًا.

وقال كوتروني في بيان اليوم: ”أشعر بسعادة غامرة للغاية لوجودي هنا، النادي سعى بقوة للتعاقد معي. سعيد حقًا وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق.

”اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون أمر رائع، أتطلع لبدء الموسم مع الفريق“.

