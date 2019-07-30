وولفرهامبتون يضم المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني من ميلان

أعلن وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، تعاقده مع باتريك كوتروني مهاجم ميلان الإيطالي لمدة أربع سنوات.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية، ذكرت أن ولفرهامبتون دفع نحو 16 مليون جنيه إسترليني (19.46 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 21 عامًا.

وقال كوتروني في بيان اليوم: ”أشعر بسعادة غامرة للغاية لوجودي هنا، النادي سعى بقوة للتعاقد معي. سعيد حقًا وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق.

”اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون أمر رائع، أتطلع لبدء الموسم مع الفريق“.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone ✍️???? pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

وشارك كورتوني، الذي نشأ في أكاديمية ميلانو، في 90 مباراة مع الفريق الأول منذ ظهوره لأول مرة في مايو أيار 2017.

وسجل 27 هدفًا في كافة المسابقات، وخاض أول مباراة دولية له العام الماضي في لقاء ودي.

وقال كيفن ثيلوول، المدير الرياضي لوولفرهامبتون، ”انضمام باتريك أمر رائع وفي فترة مهمة للنادي.

”لدينا فلسفة واضحة تحت قيادة المدرب نونو (اسبيريتو سانتو)تتمثل في ضم اللاعبين المناسبين مع تنمية مهارات المواهب الشابة، نشعر أن باتريك يناسب هذه الرؤية تمامًا“.

وأنهى ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز السابع في ترتيب الدوري وهو انجاز مهم حققه النادي الصاعد حديثًا للمسابقة، كما تأهل الفريق أيضًا للمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي.

وكوتروني ثاني صفقة للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد ضم الإسباني خيسوس فاييخو قلب دفاع ريال مدريد الأسبوع الماضي على سبيل الإعارة.

وسيحل وولفرهامبتون ضيفًا على ليستر سيتي في 11 أغسطس آب المقبل في مستهل الموسم الجديد.