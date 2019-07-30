دعوى قضائية ضد عدم مشاركة كريستيانو رونالدو بمباراة ودية في كوريا الجنوبية

قررت جماهير كوريا الجنوبية اتخاذ إجراء قانوني للحصول على تعويض بعد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة ودية خلال جولة إعدادية لفريقه يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في سول.

وتقول الشركة المنظمة للمباراة: إن التعاقد مع رونالدو يتضمن مشاركته في 45 دقيقة على الأقل أمام فريق يضم نجوم الدوري الكوري، لكنه لم يشارك في المباراة التي أقيمت على استاد كأس العالم في سول أمام أعداد كبيرة من الجماهير.

وتشكلت مجموعات عبر الإنترنت للاحتجاج على عدم مشاركة رونالدو في المباراة، ووكل اثنان من المحتجين المحامي كيم مين-كي لرفع دعوى قضائية ضد منظمي المباراة.

وقال كيم لـ“رويترز“: ”الكثيرون اشتروا التذاكر لمشاهدة رونالدو. الشركة المنظمة أعلنت أنها اتفقت مع يوفنتوس على مشاركة رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ومشاركته في حدث لتوقيعات الجماهير“.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من الشركة المنظمة للمباراة أو يوفنتوس.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 70 ألف وون (59 دولارًا) عن كل تذكرة، وألف وون مقابل عمولة الحصول على التذكرة، ومليون وون (847 دولارًا) لكل تذكرة كتعويض عن ”الضرر النفسي“.

وأضاف كيم: ”في مثل هذه الحالات يتم رد قيمة التذاكر للجماهير، لكن هذه حالة خاصة؛ لأن الشركة عبر إعلانات كاذبة استفادت من جماهيرية رونالدو.

”حتى الآن رفع شخصان دعوى قضائية على الشركة لكني تلقيت الكثير من الاتصالات الهاتفية اليوم، وأعتقد أن العدد سيصل إلى نحو 60 ألف شخص“.