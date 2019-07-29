بها حمام سباحة وسينما خاصة.. نظرة داخل فيلا كريستيانو رونالدو الجديدة (صور)

أوشك نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو أن يصبح جار الملاكم الشهير كونور ماكغريغور، بعد أن عاين فيلا بقيمة 1.65 مليون دولار في نفس المنطقة السكنية الفاخرة في إسبانيا.

اشترى أسطورة كرة القدم البرتغالية، والذي يلعب حاليًا مع ”يوفنتوس“، فيلا فاخرة ذات 4 غرف نوم في مدينة ”مربلة“ الإسبانية، ليضيفها إلى إمبراطوريته العقارية الضخمة التي تبلغ قيمتها حوالي 34 مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يشتهر ”رونالدو“ البالغ من العمر 34 عامًا، والذي تقدر ثروته المذهلة بـ 456 مليون دولار، ووقع عقدًا مدى الحياة مع شركة ”نايكي“ في عام 2016 بقيمة مليار دولار، بإسرافه.

ويعتقد أن كريستيانو قد اختار واحدة من الفلل ذات التكنولوجيا الفائقة في مشروع التطوير الحصري المسمى ”ذا هايتس“، الواقع في منطقة ”لا ريسينا جولف“ والنادي الريفي في مربلة.

وتقع الفيلا التي تطل على البحر الأبيض المتوسط في ملعب للجولف، وتتميز بممرات مضيئة للسيارات، وصالة رياضية خاصة، وغرفة سينما خاصة، وحمامات سباحة عملاقة.

ولا يُعتقد أن بطل كرة القدم سيسكن بجوار ماكريغور مباشرة، ولكنه سيكون على بُعد بضعة فلل من منطقة تعرف بأنها مرتع النجوم البارزين.

وتشير التقارير إلى أن كلا النجمين المدرجين في قائمة أثرياء ”فوربس“، اختارا العقارين لتعزيز محافظهما الاستثمارية المربحة.