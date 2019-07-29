عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”غاريث بيل بـ7 أرواح“.. ونابولي يلقن ليفربول درسًا

شكل فشل صفقة انتقال الويلزي غاريث بيل إلى الصين، وعرض ريال مدريد لضم الفرنسي بول بوغبا وضغط مدرب برشلونة لحسم تعاقدات الصيف، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بخسارة ليفربول ضد نابولي وديًّا، وطواف فرنسا الذي توج الكولومبي إيغان بيرنال بلقبه وجائزة ألمانيا للفورمولا1.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفشل صفقة انتقال الويلزي غاريث بيل إلى الصين، وكتبت: ”غاريث بيل بـ7 أرواح“، في إشارة لعدم قدرة ريال مدريد على التخلص منه.

كما أعلنت الصحيفة ”كريستيانو رونالدو يتسلم اليوم جائزة (ماركا الأسطورة)“.

واهتمت الصحيفة بتتويج الكولومبي إيغان بيرنال بلقب طواف فرنسا.

كما تحدثت عن الكولومبي جيمس رودريغيز، وكتبت: ”7-3 تعقد عملية انتقال جيمس إلى أتلتيكو مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة في عنوانها الرئيس على برشلونة، وكتبت: ”فالفيردي يضغط“، وذلك لحسم تعاقدين مع ظهير أيسر ومهاجم، وبيع اللاعبين غير المرغوب فيهم.

كما اهتمت بالفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، وكتبت: ”ريال مدريد عرض 160 مليون يورو من أجل بوغبا“.

وتحدثت الصحيفة عن الفوز التاريخي للكولومبي إيغان بيرنال بطواف فرنسا.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بتتويج منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا بلقب أمم أوروبا من خلال لاعبي مدرسة برشلونة الستة الذين كانوا ضمن لائحة الفريق المتوج، وكتبت: ”جواهر المدرسة“.

كما اهتمت بأسبوع برشلونة الحاسم في سوق الانتقالات بين رحيل لاعبين كرافينيا ومالكوم وتعاقدات جديدة كالظهير الأيسر جونيور فيربو.

كما تحدثت عن فشل صفقة الويلزي غاريث بيل إلى الصين، وفوز الكولومبي إيغان بيرنال بلقب طواف فرنسا.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الجديد، والذي قال: ”الديربي الأول لي كان حلمًا“.

كما اهتمت بفشل صفقة غاريث بيل، ومطالبة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالإسراع بصفقة الظهير الأيسر جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس.

الصحيفة اهتمت بتتويج الكولومبي إيغان بيرنال بلقب طواف فرنسا في إنجاز تاريخي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فشل انتقال الويلزي غاريث بيل إلى الدوري الصيني الممتاز، وكتبت: ”غاريث بيل يصاب بالذهول بعدما وضع ريال مدريد حدًّا لانتقاله الضخم نحو الصين“.

كما اهتمت بعرض إيفرتون لضم الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الكولومبي إيغان بيرنال بطواف فرنسا في إنجاز تاريخي، لكونه صغيرًا في السن وأول كولومبي يخطف اللقب.

كما تحدثت عن تألق الألماني فيتيل في جائزة ألمانيا للفورمولا 1، وكتبت: ”فيتيل يخرج رأسه من الماء“.

وتحدثت الصحيفة عن فوز ليون 2-1 على آرسنال وديًّا بهدفين للمهاجم موسى ديمبلي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز نابولي على ليفربول 3-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”نابولي الرائع، درس ليورغن كلوب“، كما أشادت بالمهاجم لورنزو إنسيني الذي سجل هدفًا وقدَّم مستوى جيدًا.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بصفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يسعى خلفه إنتر ميلان، مؤكدة أنها في حاجة لقيادة.

كما اهتمت بإنجاز الألماني فيتيل في سباق ألمانيا، حيث انطلق من المركز الـ20 لينهي السباق ثانيًا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي تتصارع عليه يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت: ”لوكاكو في 7 أيام“.

كما اهتمت بإنجاز الألماني سيباستيان فيتيل في جائزة ألمانيا للفورمولا 1.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز نابولي وعرضه الجيد أمام ليفربول 3-0 وديًّا.