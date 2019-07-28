نابولي يصعق ليفربول بثلاثية استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

حقق نابولي الإيطالي فوزًا وديًا كبيرًا على حساب ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مورايفيلد ستاديوم بالعاصمة الاسكتلندية إدنبره، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

افتتح القائد لورينزو إنسيني باب التسجيل لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 17 بتسديدة مقوسة رائعة من على حدود المنطقة مرت على يسار البلجيكي سيمون منيوليه.

وفي الدقيقة 29 أضاف المهاجم المتألق أركاديوش ميليك الهدف الثاني، بعد أن تابع عرضية من اليسار من المتألق إنسيني.

وفي الشوط الثاني، اختتم الألماني الشاب أمين يونس، من أصل لبناني، ثلاثية وصيف بطل إيطاليا في الدقيقة 52 إثر متابعة لتسديدة إنسيني التي ارتدت من منيوليه، ليسكنها بسهولة في الشباك.

يذكر أن كتيبة بطل أوروبا خاضت اللقاء وسط غياب أبرز النجوم الثلاثي الهجومي ”الرهيب“ المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بالإضافة لمواطنه الحارس أليسون بيكر، بسبب عدم عودتهم بعد من عطلاتهم الصيفية.

وسيستهل رجال الألماني يورغن كلوب الموسم رسميًا بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي في 4 أغسطس المقبل، بينما سيكون افتتاح البريميير ليغ بعدها بخمسة أيام أمام نورويتش سيتي على ملعب آنفيلد رود.

مباراة ودية : ليفربول 0 × 1 نابولي | هـدف انسيني ???? د19 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/uNMsAI41GJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 28, 2019

مباراة ودية : ليفربول 0 × 2 نابولي | هـدف ميليك في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/HTs1WZFIqC — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 28, 2019