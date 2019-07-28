تقارير: ديبالا يرفض الرحيل عن يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، يرفض الرحيل عن فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وخرجت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، تشير إلى أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض لضم روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن البيانكونيري على استعداد لإدراج ديبالا كجزء من الصفقة.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، أن ديبالا يريد البقاء في تورينو والقتال من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيل المدرب الجديد لليوفي ماوريسيو ساري.

وأضافت أن ديبالا من المقرر أن يعود ليوفنتوس في الـ 5 من أغسطس المقبل، بعدما حصل على إجازة إضافية نظرًا لمشاركته برفقة منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا بالبرازيل، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يعود من إجازته مبكرًا من أجل الاندماج بأسلوب وطريقة ساري.

يذكر أن إنتر ميلان هو من بدأ التفاوض ومحاولة التعاقد مع لوكاكو، إلا أن طلبات مانشستر يونايتد تقف عائقًا أمام اتمام الصفقة.

ويدرك ديبالا جيدًا صعوبة مشاركته بشكل أساسي في هجوم يوفنتوس، في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي دوغلاس كوستا، والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، لكنه قرر القتال على مركزه.

ولم يقدم ديبالا المستوى المطلوب منه في الموسم المنصرم، إلا أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، يعلم قدراته جيدًا ويثق في نجاحه إذا انتقل إلى صفوف ”السبيرز“، إذ وصفه منذ عامين بأنه ضمن الأفضل في العالم.

وشارك باولو ديبالا خلال الموسم المنصرم في 42 مباراة مع فريق ”السيدة العجوز“، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 أخرى في كل البطولات، وهو أقل معدلات مساهمته التهديفية مع يوفنتوس منذ انضمامه للفريق.

وكان ديبالا صاحب الـ25 عامًا انتقل لصفوف اليوفي في صيف 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، ومنذ انضمامه للفريق شارك معه في 182 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 30.