تقارير: إيفرتون في مفاوضات جادة مع يوفنتوس لضم مويس كين

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي إيفرتون في مفاوضات جادة مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضم مهاجمه الشاب مويس كين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن إيفرتون يجري مفاوضات مكثفة مع يوفنتوس، خلال الوقت الحالي، من أجل تعزيز هجوم الفريق، بالمهاجم الشاب صاحب الـ19 عاما.

وأضافت ”سكاي“، أن اليوفي يطالب التوفيز، بالحصول على مبلغ 36 مليون إسترليني، للتخلي عن خدمات مهاجمه الشاب، بالإضافة إلى رغبته في وضع بند يتيح له بإعادة شراء كين في المستقبل.

Talks are believed to be ongoing for a player who scored six Serie A goals in 13 appearances last season and has also played three times for Italy, scoring twice.

