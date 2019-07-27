تقارير: إيفرتون في مفاوضات جادة مع يوفنتوس لضم مويس كين

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي إيفرتون في مفاوضات جادة مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضم مهاجمه الشاب مويس كين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن إيفرتون يجري مفاوضات مكثفة مع يوفنتوس، خلال الوقت الحالي، من أجل تعزيز هجوم الفريق، بالمهاجم الشاب صاحب الـ19 عاما.

وأضافت ”سكاي“، أن اليوفي يطالب التوفيز، بالحصول على مبلغ 36 مليون إسترليني، للتخلي عن خدمات مهاجمه الشاب، بالإضافة إلى رغبته في وضع بند يتيح له بإعادة شراء كين في المستقبل.

Talks are believed to be ongoing for a player who scored six Serie A goals in 13 appearances last season and has also played three times for Italy, scoring twice. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 27, 2019

وكانت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، قد أبدت اهتمامها بضم مويس كين، خلال الصيف الحالي، مثل آرسنال، وإشبيلية الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، خاصة بعد أصبحت فرص بقاءه مع فريق السيدة العجوز ضعيفة، في ظل التعاقدات الأخيرة للفريق.

وكان كين قد لفت الأنظار إليه بقوة، خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس، إذ خاض 20 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف.

وشارك المهاجم الإيطالي الشاب في 17 مباراة خلال الموسم الماضي سجل خلالها سبعة أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.