تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. فضيحة الريال أمام أتلتيكو مدريد تثير الشكوك.. وبيبي يفتح الباب أمام آرسنال

نزلت الهزيمة المدوية، التي تعرض لها ريال مدريد أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد 3-7، في المباراة الودية التي أقيمت في نيوجيرسي فجر يوم الأحد كالصاعقة على رأس إدارة النادي الملكي وجهازه الفني ومشجعي الفريق، بعد أن كانوا يمنّون النفس بموسم جديد؛ لتعويض النتائج الكارثية التي حققها الفريق محليًا وأوروبيًا خلال الموسم الماضي.

هل فشل ميركاتو ريال مدريد؟

ورغم أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو على 6 صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، إلا أن الفضيحة التي تعرض لها الميرينغي أمام الروخي بلانكوس أثارت المخاوف مجددًا من تكرار موسم كارثي جديد.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن أداء ريال مدريد لم يختلف كثيرًا عن الوضع الذي كان عليه في الموسم الماضي، مع تكرار نفس الأخطاء، ولم يوفِّ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، بوعوده في التغيير أو الثورة المرتقبة.

وفتحت الصحيفة المدريدية النار على إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، وقالت إن الإدارة، ورغم الأموال الباهظة التي أنفقتها على الصفقات الجديدة، إلا أن الصفقة الوحيدة التي يمكن اعتبارها مميزة هي البلجيكي إدين هازارد، في ظل عدم اختلاف مستوى الصفقات الأخرى عن اللاعبين المتواجدين بالفعل في صفوف الملكي.

وقارنت ”ماركا“ بين صفقات 2009 و2019، وأشارت إلى أنه منذ 10 سنوات تعاقد بيريز مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا، والفرنسي كريم بنزيما، والإسباني تشابي ألونسو، وهي الأسماء التي تتفوق بمراحل على اللاعبين المنضمين حاليًا باستثناء هازارد.

وعلى صعيد آخر، أكد ريال مدريد انتقال لاعبه خيسوس فاييخو إلى وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون خيار الشراء النهائي.

ويسعى المدافع لمساعدة وولفرهامبتون في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسيعمل تحت قيادة المدير الفني السابق لفالنسيا نونو إسبيريتو سانتو.

ووجد فاييخو، الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع إسبانيا هذا الصيف، نفسه يحتل المركز الخامس في ترتيب اللاعبين الذين يلعبون في مركزه، بعد انضمام إيدر ميليتاو، ما يعني غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي الموسم المقبل.

بيبي إلى آرسنال؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية السبت، أن نادي آرسنال، توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم نيكولاس بيبي، لاعب نادي ليل الفرنسي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، فإن آرسنال توصل إلى اتفاق مع نادي ليل للتعاقد مع المهاجم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي في صفقة تبلغ قيمتها 80 مليون يورو (72 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت بي بي سي بقولها إن المفاوضات لا تزال جارية بين آرسنال وممثلي بيبي، بعد الاتفاق مع إدارة نابولي.

ومن المتوقع إنجاز الصفقة في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

وسجل بيبي، البالغ من العمر 24 عامًا، الموسم الماضي 23 هدفًا وصنع 12 في 41 مباراة مع ليل في جميع المسابقات.

وارتبط بيبي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

وتعاقد آرسنال حتى الآن مع داني سيبايوس من ريال مدريد بنظام الإعارة.

ورد فيناي فنكاتيشام، المدير الإداري لآرسنال، على التقارير التي تفيد بأن مدرب الفريق أوناي إيمري يملك ميزانية قدرها 40 مليون جنيه إسترليني فقط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فيناي فنكاتيشام في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“: ”لا علم لي بشأن ميزانية قدرها 40 مليون جنيه إسترليني، قرأت كثيرًا حول الأمر، لم يصدر هذا منا أو من النادي، لا نكشف عادة عن الأرقام“.

وأضاف: ”لا نتحدث على الإطلاق عن كم الأموال التي نريد إنفاقها؛ لأن هذا لا يساعدنا، صحيح أن تمويلنا بات محدودًا أكثر بعد 3 أعوام في الدوري الأوروبي، لكن الميزانية لا تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني“.

وأردف فنكاتيشام: ”لدينا الميزانية التي بإمكانها إحداث الفارق، لكننا نتواجد في فترة انتقالات صعبة، أشعر وأتفهم الاستياء، لكن هناك كمًا كبيرًا من المعلومات المغلوطة في السوق“.

فيرنانديز يطير إلى مانشستر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أنّ البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب سبورتنغ لشبونة، يستعد للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن برونو يستعد للسفر إلى بريطانيا، حيث سيخضع للفحص الطبي، بعد أن اتفق مانشستر يونايتد وسبورتنغ لشبونة على إتمام الصفقة بـ63 مليون جنيه إسترليني.

وقدّم ميغيل فيرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، أداءً رائعًا الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفًا، وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 33 مباراة في الدوري البرتغالي.

وحال إتمام الصفقة، فإن فيرنانديز سيكون ثالث لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد دانييل جميس من سوانزي سيتي، وآرون فان بيساكا من كريستال بالاس.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 11 أغسطس، علمًا بأن الفريق سيلعب في الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا.

ألفيس يبحث عن عمل

لجأ النجم البرازيلي داني ألفيس لمواقع التواصل الاجتماعي؛ للبحث عن نادٍ جديد للّعب له، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي؛ إثر نهاية عقده.

وقال ألفيس عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“: ”أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟“.

وأضاف البرازيلي المخضرم ساخرًا: ”هل من أحد لديه وقت لقراءة سيرتي“، وذلك في إشارة لألقابه العديدة مع البرازيل وأندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ورفضت إدارة باريس سان جيرمان، تجديد تعاقد داني ألفيس، ليرحل عن الفريق الفرنسي بالمجان هذا الصيف.

وارتبط اسم ألفيس بالعديد من الأندية، مثل آرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، كما زعمت تقارير أخرى أنه عرض نفسه على مسؤولي برشلونة.