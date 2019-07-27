دييغو جودين يكشف سر انضمامه لإنتر ميلان.. ويهاجم كريستيانو رونالدو

فسر المدافع الأوروغوياني دييغو جودين، مدافع إنتر ميلان، أسباب رفضه عرض يوفنتوس، مفضلًا الانضمام إلى النيراتزوري، منتقدًا في الوقت نفسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

وكان جودين قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو الماضي، ليختار الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، بعد إقناعه من جانب المدير الرياضي بيبي ماروتا.

وقال جودين في تصريح أبرزه موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”لقد قدم إنتر لي مشروعًا يناسب طموحي، لقد أحببت فكرة أن أكون جزءًا من المنافسة، ومساعدة النيرازوري على النجاح“.

وأضاف: ”كان هناك اهتمام من يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ولكنني قررت قبول عرض إنتر، لأنني لم أكن أنوي الرحيل عن أتلتيكو، بالإضافة إلى أن لم يوجد نادٍ أقنعني مثل إنتر“.

وتابع: ”كونتي يذكرني كثيرًا بسيميوني، إنهم يعيشون كرة القدم بنفس الشغف، والاهتمام بنفس التفاصيل، ويحصلون على أقصى استفادة من لاعبيهم، وبالنسبة للاعب هذا مثالي“.

وعن مواجهة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، من جديد بالدوري الإيطالي، أشار: ”كريستيانو يفتقد للاحترام“.

وفي الموسم الماضي، قاد رونالدو يوفنتوس للتأهل على أتليتكو مدريد فريق جودين القديم، بعدما خسر الفريق الإيطالي بثلاثية ذهابًا.

بعد مباراة الإياب، ذهب رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد؛ ليحتفل بنفس الطريقة التي احتفل بها سيميوني في الذهاب.

وأشار جودين: ”لقد فعل سيميوني هذه الحركة أمام جمهوره، ولم يكن ذلك أمام جماهير الخصم، هو يحترم جماهير يوفنتوس“.

وواصل: ”كريستيانو ذهب إلى جماهير الأتليتي ليفعل هذه الحركة، لم يحترم المشجعين، وهذه حركة لا أخلاقية وظهر بها قليل الاحترام“.

واختتم: ”مواجهة رونالدو ليست مشكلة تقنية، بل مشكلة في الرأس، عليك التركيز في كل شيء حتى لو خارج إطار كرة القدم، عليك التركيز طوال الـ90 دقيقة، لأنك إذا فقدت تركيزك ولو للحظة يمكنه أن يستغلها“.