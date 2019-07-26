أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: ”حرب بالوكالة“ في صفقة نيمار.. و3 أندية تراقب موقف كوتينيو

اجتمعت المصلحة في صفقة البرازيلي نيمار بين رئيسي الناديين، فلورنتينو بيريز في ريال مدريد، والقطري ناصر الخليفي في باريس سان جيرمان، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هذا ما كشفته صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الجمعة في تقرير حصري.

حرب نيمار

وقالت إنه ليس خافيًا على أحد أن رئيس ريال مدريد بيريز لا يزال يحلم بضم نيمار، ويراه هدفًا مشروعًا، بعد أن ضاع اللاعب عن النادي الملكي منذ 6 سنوات، وانضم إلى الغريم التقليدي برشلونة.

وفي نفس الوقت، فإن ناصر الخليفي لا يتخيل عودة نيمار مرة أخرى إلى البارسا، بعد عامين على جعله أغلى لاعب في العالم، مقابل 222 مليون يورو، ويمكنه أن يفرّط في النجم البرازيلي لصالح ريال مدريد كي ينتقم من البلوغرانا مرة أخرى وبصورة أشد من ذي قبل.

ولكن الحلم والانتقام لم يكونا سببًا في إتمام الصفقة، لأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وقف بالمرصاد رافضًا انضمام نيمار إلى الميرينغي، لأنه بلغة كرة القدم لن يكون له أي دور رفقة الفريق، مع وجود البلجيكي إدين هازارد.

وتابعت الصحيفة: ”تنتظر أسرة نيمار واللاعب الموقف النهائي لمفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان لحسم الأمور قبل بداية الموسم الجديد، هناك اتفاق رسمي بين نيمار وبرشلونة على جميع الأمور الخاصة بعقد اللاعب مع النادي الكتالوني، ونيمار من جانبه يضغط بقوة على مسؤولي بطل فرنسا، ولكن الوضع لا يزال معلّقًا“.

برشلونة ينتظر 3 أندية من أجل كوتينيو

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة الإسباني وضع 3 أندية على رأس المرشحين لضم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوفها الموسم المقبل، في ظل غموض موقف اللاعب من الاستمرار رفقة البلوغرانا.

ورغم تأكيد مدير أعمال كوتينيو على استمرار اللاعب البرازيلي الدولي في صفوف البارسا، فإن مسؤولي النادي الكتالوني لا يزالون مقتنعين بإمكانية رحيل اللاعب، خاصة في ظل الأمل القائم لإعادة مواطنه نيمار إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، هي أقوى المرشحين للتعاقد مع كوتينيو، بعد أن استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عودة نجمه السابق إلى أنفيلد.

وأكدت أن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب المانيو، يريد لاعبًا من طراز كوتينيو في صفوف الفريق، كي يعزز القدرات الهجومية في مركز صناعة اللعب، كما أن الإسباني بيب غوارديولا يعتبر كوتينيو بوصفه صفقة ضرورية، حال رحيل الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

كما ارتبط كوتينيو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة تبادلية تتضمن نيمار.

وحدد مسؤولو برشلونة سعر بيع كوتينيو بـ120 مليون يورو، علمًا أن اللاعب انتقل إلى البارسا في يناير 2018 من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، 120 منهم نقدًا، و40 مليون يورو في صورة متغيرات، دفع البارسا منها 15 مليون يورو.

وتعرض كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، لانتقادات شديدة الموسم الماضي، في ظل أدائه المتواضع، وكان عرضة لصيحات الاستهجان على ملعب كامب نو.

واكتفى كوتينيو بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 في 54 مباراة مع برشلونة، موسم 2018/2019.

لاعب جديد في ريال مدريد

أعلن نادي ريال سرقسطة، الجمعة، توصله لاتفاق بانتقال لاعبه ألبيرتو سورو إلى ريال مدريد على أن يقضي اللاعب الموسم المقبل معارًا إلى ريال سرقسطة.

ولم يكشف ريال سرقسطة عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة ”ماركا“ قالت إنها تصل إلى 2.5 مليون يورو.

وتوجه ريال سرقسطة بالشكر لريال مدريد على موافقته على بقاء ألبيرتو سورو، 20 عامًا، معه الموسم القادم على سبيل الإعارة.

يوفنتوس يطلب 90 مليون يورو في ديبالا

قالت صحيفة ”لاستامبا“ الإيطالية إن نادي يوفنتوس رفض العرض الذي تقدّم به توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة يوفنتوس تلقت بالفعل عرضًا أوليًا من توتنهام لشراء ديبالا مقابل 50 مليون يورو، إلا أن العرض تم رفضه سريعًا.

وأكدت أن يوفنتوس منفتح تمامًا على بيع ديبالا، رغم رغبة اللاعب نفسه في البقاء، ولكن إدارة البيانكونيري ترغب في الضغط على مسؤولي السبيرز للحصول على 90 مليون يورو في صفقة بيع الأرجنتيني الدولي.

ووفقًا لصحيفة ”تايمز“ البريطانية، فإن إدارة توتنهام لن تمانع في الوصول إلى الرقم الذي يطلبه مسؤولو اليوفي لبيع ديبالا، في ظل دخول وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لسوق الانتقالات الجارية بقوة، وتعاقده مع الفرنسي تانغي ندومبلي بمقابل يتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو، ويرغب أن يكون ديبالا صفقته الثانية المدوية خلال الميركاتو الجاري.

ويتنافس على ديبالا العديد من الأندية إلى جانب توتنهام، ومن بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وشارك ديبالا الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 15 أخرى.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي الأرجنتيني 85 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وينتهي عقد ديبالا 25 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.

صفقة بيبي وآدم وناس

كشف جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل الفرنسي، الموقف النهائي من عرض نادي نابولي الإيطالي لضم المهاجم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي في الموسم المقبل.

وقال لوبيز، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إنه وافق على عرض نابولي للتعاقد مع بيبي، بعد نجاح المفاوضات بينه وبين دي لورينتس رئيس النادي الإيطالي في الوصول إلى اتفاق يقضي بأن يدفع نابولي 80 مليون يورو للحصول على خدمات بيبي.

وحول موعد الإعلان عن الصفقة، قال لوبيز: ”بالنسبة لنادي ليل فقد وافقنا على عرض نابولي، ولا يتبقى سوى أن يحسم اللاعب أمره من الانضمام إلى نابولي“.

وأكد رئيس نادي ليل اهتمامه بالتعاقد مع الجزائري الدولي آدم وناس، لاعب نابولي، وأشار إلى أن إدارة الفريق تعرف إمكانات وناس جيدًا منذ أن كان لاعبًا في نادي بوردو، قبل الرحيل إلى نابولي.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المفاوضات بين نابولي ونيكولاس بيبي تسير بإيجابية، حيث عرض نابولي على اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو، 3.5 مليون يورو إضافة إلى متغيرات بقيمة 500 ألف يورو، بينما طلب اللاعب 5 ملايين يورو صافية، وهو ما يؤكد أن الفجوة بين الطرفين ليست واسعة للغاية، ويمكن الوصول إلى اتفاق بينهما قريبًا.