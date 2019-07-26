شاهد ردة فعل رونالدو بعد احتفال لاعب على طريقته بعد التسجيل في يوفنتوس‎ (فيديو)

شهدت مباراة يوفنتوس الإيطالي مع نجوم الدوري الكوري لقطة غريبة، بعد أن سجل الفريق الآسيوي الهدف الثاني على البيانكونيري.

وأنهى نجوم الدوري الكوري الشوط الأول بالتفوق 2/1، حيث سجل سيسينها الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وبعد أن سجل سيسينها احتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان على مقاعد البدلاء.

وشاهد رونالدو احتفال سيسينها على طريقته، حيث ابتسم بعد احتفال سيسينها .

ويتقدم نجوم الدوري الكوري 3/1 حتى الدقيقة 70.