ليل يوافق على عرض نابولي لضم بيبي.. وينقض على نجم الجزائر

كشف جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي، الموقف النهائي من عرض نادي نابولي الإيطالي لضم المهاجم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي في الموسم المقبل.

وقال لوبيز، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إنه وافق على عرض نابولي للتعاقد مع بيبي، بعد نجاح المفاوضات بينه وبين دي لورينتس رئيس النادي الإيطالي في الوصول إلى اتفاق يقضي بأن يدفع نابولي 80 مليون يورو للحصول على خدمات بيبي.

وحول موعد الإعلان عن الصفقة، قال لوبيز: ”بالنسبة لنادي ليل فقد وافقنا على عرض نابولي، ولا يتبقى سوى أن يحسم اللاعب أمره من الانضمام إلى نابولي“.

وأكد رئيس نادي ليل اهتمامه بالتعاقد مع الجزائري الدولي آدم وناس، لاعب نابولي، وأشار إلى أن إدارة الفريق تعرف إمكانات وناس جيدًا منذ أن كان لاعبًا في نادي بوردو، قبل الرحيل إلى نابولي.

وتألق وناس رفقة منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي نظمتها مصر وتوج بها محاربو الصحراء، وأحرز 3 أهداف خلال البطولة.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن المفاوضات بين نابولي ونيكولاس بيبي تسير بإيجابية، حيث عرض نابولي على اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو، (3.5 مليون يورو) إضافة إلى متغيرات بقيمة 500 ألف يورو، بينما طلب اللاعب 5 ملايين يورو صافية، وهو ما يؤكد أن الفجوة بين الطرفين ليست واسعة للغاية، ويمكن الوصول إلى اتفاق بينهما قريبًا.