يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا ويرفض العرض الأول من توتنهام

قالت صحيفة ”لاستامبا“ الإيطالية، إن نادي يوفنتوس رفض العرض الذي تقدّم به توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن إدارة يوفنتوس تلقت بالفعل عرضًا أوليًا من توتنهام لشراء ديبالا مقابل 50 مليون يورو، إلا أن العرض تم رفضه سريعًا.

وأكدت أن يوفنتوس منفتح تمامًا على بيع ديبالا رغم رغبة اللاعب نفسه في البقاء، ولكن إدارة البيانكونيري ترغب في الضغط على مسؤولي السبيرز للحصول على 90 مليون يورو في صفقة بيع الأرجنتيني الدولي.

ووفقًا لصحيفة ”تايمز“ البريطانية، فإن إدارة توتنهام لن تمانع في الوصول إلى الرقم الذي يطلبه مسؤولو اليوفي لبيع ديبالا في ظل دخول وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لسوق الانتقالات الجارية بقوة، وتعاقده مع الفرنسي تانغي ندومبيلي بمقابل يتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو، ويرغب أن يكون ديبالا صفقته الثانية المدوية خلال الميركاتو الجاري.

وتتنافس على ديبالا العديد من الأندية إلى جانب توتنهام، ومن بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وشارك ديبالا الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 15 آخرين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي الأرجنتيني 85 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، وينتهي عقد ديبالا، 25 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.