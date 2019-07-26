عناوين الصحف الرياضية العالمية.. فشل صفقة نيمار وديربي مدريد (صور)

شكّل ديربي العاصمة الإسبانية، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية في الكأس الدولية للأبطال ومستقبل بعض نجوم كرة القدم العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصفيات الدوري الأوروبي وطواف فرنسا وأخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحف الرياضية العالمية لليوم 26 يوليو.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن ديربي مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مباريات الكأس الدولية للأبطال.

كما ركزت على ”الحفل الكبير“ الذي أقامته الصحيفة لتكريم عدة رياضيين.



سبورت

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة التعاقد مع بديل لجوردي ألبا وكتبت ”الأولوية لجونيور فيربو“.

كما اهتمت بفوز إسبانيول 4/0 على فريق غاردباير الآيسلندي في الدور الثاني من تصفيات التأهل للدوري الأوروبي.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على رفض باريس سان جيرمان بيع نيمار لبرشلونة وكتبت ”لا لبرشلونة“.

كما تحدثت عن الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدثت ”موندو ديبورتيفو“ أيضًا عن فوز إسبانيول 4/0 في ذهاب تصفيات الدور الثاني للدوري الأوروبي على حساب غاردباير.

كما اهتمت بفوز الكولومبي نيرو كوينتانا بالمرحلة 18 من طواف فرنسا الصعبة.



أس

ركزت الصحيفة على ديربي مدريد في الكأس الدولية للأبطال وكتبت ”ديربي صنع في أمريكا“.

كما تحدثت عن رحيل داني سيبايوس إلى آرسنال وفوز عريض لإسبانيول في ذهاب تصفيات الدور الثاني للدوري الأوروبي.

وتحدثت الصحيفة عن فوز الكولومبي نيرو كوينتانا بالمرحلة 18 من طواف فرنسا.



الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بإعلان آرسنال ضم لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس معارًا لمدة موسم واحد.

كما اهتمت بتصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بعد اللقاء الودي الذي جمع فريقه بمانشستر يونايتد والتي اعتذر خلالها عن أسلوب لاعبيه العنيف.



الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا وصمود الفرنسي جوليان ألا فيليب في الصدارة حيث يقترب من اللقب التاريخي.

كما تحدثت عن توصل باريس سان جيرمان وإيفرتون لاتفاق حول الدولي السنغالي إدريسا جاي.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

الصحيفة تحدثت عن اتفاق بين نابولي و الإيفواري نيكولاس بيبي وفريقه ليل وكتبت ”بيبي يحط الرحال في أرض نابولي: 85 مليون يورو“.

كما اهتمت بمستقبل الصربي سيرجي سافيتش لاعب لاتسيو والمرتبط بفريق مانشستر يونايتد وكتبت ”ميلينكوفويتش: ألو مانشستر يونايتد نحن هنا“.

كما اهتمت بانتقال دانييلي دي روسي نجم روما إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني وفوز تورينو في تصفيات التأهل لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي.



توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالملفات التي مازال يوفنتوس يسعى خلفها ونشرت صورة لبول بوغبا وماورو إيكاردي وكييزا وكتبت ”يوفي مازال أمامه 3 طوابق“.

كما تحدثت عن فوز تورينو 3/0 في ذهاب الدور الثاني من تصفيات الدوري الأوروبي على حساب ديبرشيني المجري.

الصحيفة اهتمت بانتقال دي روسي إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

