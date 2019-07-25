السعودية تستضيف السوبر الإيطالي للعام الثاني على التوالي

أعلن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو استضافة المملكة العربية السعودية لمباراة كأس السوبر الإيطالي، مشددًا على احترامه للعقد المبرم مع هيئة الرياضة للعب في المملكة لمدة ثلاث سنوات.

وأكد الرئيس التنفيذي بحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ على إقامة كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في المملكة العربية السعودية.

وقال لويجي دي سيرفو في حديثه لـ Radio24 ونقلته صحيفة الرياض أن كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو يجب أن يلعب في السعودية يوم 22 ديسمبر.

وأضاف: ”لدينا عقد مع المسؤولين في المملكة لإقامة ثلاث نسخ من كأس السوبر، واحدة لعبت بالفعل في الموسم الماضي بمدينة جدة، ونحن نحترم هذا العقد.“