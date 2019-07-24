تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: إصابة أسينسيو تعزز فرص خاميس رودريغيز في ريال مدريد.. ومهلة أخيرة أمام نيمار

أربكت إصابة ماركو أسينسيو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، حسابات سوق الانتقالات في النادي الملكي، بعد أن تأكد غياب المهاجم الشاب عن الفريق طوال الموسم المقبل تقريبًا.

وأعلن ريال مدريد التشخيص الرسمي لإصابة أسينسيو، التي تعرض لها في مواجهة الفريق الودية ضد أرسنال الإنجليزي، مساء الثلاثاء.

حسابات مفاجئة في ريال مدريد

وقال النادي في بيانه الرسمي: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل أطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى“، مضيفًا: ”سيتم إجراء عملية جراحية للاعب في الأيام القليلة المقبلة“.

ولعب أسينسيو لمدة 20 دقيقة فقط، وأحرز هدفًا، قبل أن يخرج محمولًا على ”نقالة“، وهو يبكي، بعد إصابته في لعبة مشتركة مع الغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وقالت صحيفة ”آس“ إن أسينسيو سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وأشارت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن أسينسيو سيغيب فترة لن تقل عن 6 أشهر، ويمكن أن تصل إلى 9 أشهر، مما يعني أن الموسم المقبل سيكون منتهيًا إلى حد كبير بالنسبة للاعب الإسباني.

وفي السياق نفسه، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن مستقبل الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، يمكن أن يشهد نقطة تحول بعد إصابة أسينسيو.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن مسئولي ريال مدريد يدرسون الآن جميع الخيارات بالنسبة لخاميس، في ظل عدم قناعة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال باستمرار الويلزي الدولي غاريث بيل رفقة الفريق.

وأكد الموقع أن إدارة النادي الملكي تدرس حاليًا تعليق عملية بيع رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة قيمتها 40 مليون يورو، حتى يتم دراسة الموقف من جميع الاتجاهات بعد إصابة أسينسيو، خاصة أن الفريق يمكن أن يحتاج جهود النجم الكولومبي الدولي في الموسم المقبل.

مهلة نيمار

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهلة نهائية لحسم قضية رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقالت قناة CNews الفرنسية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن إدارة باريس سان جيرمان حددت يوم 31 يوليو الجاري، بوصفه الموعد النهائي أمام أي ناد يرغب في ضم نيمار لحسم الصفقة.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة، ولكن البرازيلي الدولي يريد العودة إلى البلوغرانا، في ظل مفاوضات معقدة حتى الآن بين جميع الأطراف.

وأكدت إدارة باريس سان جيرمان أنها لن تبيع نيمار بأقل من المقابل الذي دفعته قبل عامين، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة برشلونة تمامًا، في الوقت الذي دخلت فيه أطراف أخرى كريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على خط المفاوضات لضم قائد السليساو السابق.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن موقف القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لم يتغير على الإطلاق في صفقة بيع نيمار، في الوقت الذي يريد فيه حسم الموقف بشكل نهائي خلال 7 أيام من الآن، حتى لا يكون هناك تشتيت لتركيز اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في قضية نيمار.

وكشفت القناة مفاجأة مدوية، وهي أن مسئولي باريس سان جيرمان عرضوا على نيمار تجديد عقده رفقة النادي، براتب سنوي أعلى من الذي يحصل عليه حاليًا، كي يقنعوا اللاعب بالبقاء، والتخلي عن رغبته في الرحيل.

أتلتيكو يطارد غريزمان

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن أتلتيكو مدريد طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين بسبب قيمة الصفقة.

وأعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى ضم غريزمان الشهر الحالي مقابل 120 مليون يورو (134 مليون دولار) لكن أتلتيكو يشكو من أن النادي الكتالوني لم يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بالكامل.

وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون في الأول من يوليو تموز الحالي، لكن أتلتيكو يزعم أن إعلان غريزمان رحيله عن النادي يوم 14 مايو/ آيار الماضي يعد دليلًا على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.

وقال تيباس لمحطة أوندا سيرو الإذاعية الإسبانية اليوم: ”أتلتيكو تقدم بشكوى وتساءل عما إذا كان سيمنح غريزمان تصريح اللعب لبرشلونة أم لا، هناك عملية تمت وينبغي على من أشرف عليها حل المشكلة، من الممكن حظر انتقال اللاعب، رابطة الدوري ستقرر الإجراء الذي ستتخذه“.

وخاض غريزمان مباراة ودية بالفعل مع فريقه الجديد أمس الثلاثاء، وخسرها برشلونة 2-1 أمام تشيلسي في اليابان.

تريزيغيه إلى البريمييرليغ

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًّا ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه، قادمًا من قاسم باشا التركي.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: ”نحن متحمسون للغاية للعمل مع تريزيغيه، شاهدته في العديد من المباريات وهو من نوعية لاعبي الجناح الذين نتطلع إليهم، هو قادر على إثارة المشاكل للمنافسين في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل الأهداف في شباكهم“.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدي.

وتفوق نادي أستون فيلا في صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وغالاطا سراي التركي الذي دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك تريزيغيه مع منتخب مصر، في كأس أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر حتى يوم الـ19 من يوليو الجاري، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيغيه 38 مباراة خلال الموسم الماضي، مع قاسم باشا في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.