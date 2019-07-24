كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يسجل هدفًا من ركلة ثابتة ضد إنتر (فيديو)

سجل البرتغالي كريستانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس هدف التعادل لفريقه في شباك إنتر من ركلة ثابتة خلال مباراة الفريقين ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.
وشهدت أول مشاركة للاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس إحرازه هدفًا، لكنه عكسي في شباك اليوفي، غير أن رونالدو نجح في تعديل النتيجة.
يوفنتوس 0 × 1 انتر ميلان | هـدف عكسي دي ليخت “ ????#الكاس_الدولية_للأبطال #يوفنتوس_انتر
@ADNAN_GOAL @FasterGoal pic.twitter.com/OFxjKFABwD
— اهداف كورة ????⚽️ (@ADNAN_GOAL1) July 24, 2019
وخسر يوفنتوس مباراته الأولى في جولته التحضيرية للموسم الجديد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2)، في حين خسر إنتر ميلان أمام مانشستر يونايتد (1-0).
وتأتى المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، الذي ينطلق شهر أغسطس المقبل
وشهدت الدقيقة 10 من بداية المباراة، تسجيل دي ليخت هدفًا عكسيًا عن طريق الخطأ في مرماه، تقدم به إنتر ميلان في المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة التحضيرية للفريقين في الصين.
هدف رونالدو في مباراة #يوفنتوس_انتر_ميلان pic.twitter.com/qqTkpD3ai7
— طـلال ???? (@PRHD_) July 24, 2019
وحقق يوفنتوس الفوز في المباراة بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.