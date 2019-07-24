كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يسجل هدفًا من ركلة ثابتة ضد إنتر (فيديو)

سجل البرتغالي كريستانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس هدف التعادل لفريقه في شباك إنتر من ركلة ثابتة خلال مباراة الفريقين ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وشهدت أول مشاركة للاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس إحرازه هدفًا، لكنه عكسي في شباك اليوفي، غير أن رونالدو نجح في تعديل النتيجة.

وخسر يوفنتوس مباراته الأولى في جولته التحضيرية للموسم الجديد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2)، في حين خسر إنتر ميلان أمام مانشستر يونايتد (1-0).

وتأتى المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، الذي ينطلق شهر أغسطس المقبل

وشهدت الدقيقة 10 من بداية المباراة، تسجيل دي ليخت هدفًا عكسيًا عن طريق الخطأ في مرماه، تقدم به إنتر ميلان في المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة التحضيرية للفريقين في الصين.

وحقق يوفنتوس الفوز في المباراة بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.