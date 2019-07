نجمة المنتخب الأمريكي تهاجم كريستيانو رونالدو بعد نجاته من تهمة الاغتصاب

لم تكن ردود الفعل على عدم مواجهة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، اتهامًا بالاغتصاب في لاس فيغاس بسبب اعتداء مزعوم قبل عشرة أعوام جيدة بالنسبة لمهاجم وهداف يوفنتوس الإيطالي.

إذ تعرض رونالدو، البالغ عمره 34 عامًا، لانتقادات في الولايات المتحدة مكان الواقعة التي تمت قبل عشرة أعوام كان أبرزها من أليكس مورغان، نجمة المنتخب الأمريكي، الفائز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي في فرنسا.

وأقامت كاثرين مايورغا دعوى قضائية في محكمة نيفادا في سبتمبر/أيلول 2018 اتهمت فيها اللاعب البارز باغتصابها في فندق في لاس فيغاس في 2009 وقيامه بدفع مبلغ 375 ألف دولار مقابل صمتها.

وقال مكتب الادعاء بمحكمة كلارك كاونتي في نيفادا، إن الواقعة تعود إلى الـ 13 من يونيو/ حزيران 2009 عندما اتصلت سيدة هاتفيًّا بشرطة لاس فيغاس وأكدت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي ونقلتها الشرطة إلى مستشفى لفحصها.

