عناوين الصحف الرياضية العالمية: غاريث بيل لا يستسلم.. ومستوى دي يونغ وغريزمان ”واعد“

شكلت عودة غاريث بيل للعب برفقة ريال مدريد وهزيمة برشلونة أمام تشيلسي ولقاءات كأس الأبطال الدولية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا وأخبار سوق الانتقالات للأندية الكبرى وطواف فرنسا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ماركا بتكريم سيرجيو راموس لزميله السابق مسعود أوزيل خلال لقاء ريال مدريد وآرسنال، إذ سبق أن لعب للفريق تحت قيادة المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. ‎

كما اهتمت بنتيجة المباراة، وعنونت: ”بيل كان لديه رصاصة أخيرة، الويلزي يعود، يتألق ويسجل“.

كما اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة وبنفيكا، وكتبت: ”الهدف هو الفوز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على خسارة برشلونة أمام تشيلسي في أول لقاء إعدادي، وكتبت: ”الملاحظات الأولى لفالفيردي“، وتحدثت عن مردود اللاعبين الجدد والشباب.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بلقاء تشيلسي وبرشلونة ومستوى دي يونغ وغريزمان وكتبت: ”واعد“.

كما تحدثت عن أزمة غاريث بيل في ريال مدريد والذي عاد للعب أمام آرسنال.

آس

ركزت الصحيفة على عودة غاريث بيل للعب برفقة ريال مدريد، حيث سجل هدفًا وقام ببضع محاولات ودافع أيضًا، وكتبت: ”بيل لا يستسلم“.

كما اهتمت بهزيمة برشلونة في أول لقاء لغريزمان أمام تشيلسي، وسجل للفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أحلام آرسنال في التنافس على الألقاب وكتبت: ”أوناي إيمري يلقي الراية بشأن اللقب قبل 16 يومًا من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا في ظل تألق الفرنسيين وقبل أيام من ختامه، وكتبت: ”الكل أزرق والكل مشتعل“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مهاجم فيورنتينا كييزا والذي يثير صراعًا في إيطاليا.

كما تحدثت عن توقف مفاوضات ميلان لضم الارجنتيني أنخل كوريا، وتقديم مانشستر يونايتد لعرض بـ75 مليون يورو لضم الصربي سيرجي سافيتش.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، الذي ما زال مصيره غير معروف ويبقى باريس سان جيرمان الوجهة الأكثر تداولًا.

كما اهتمت الصحيفة بالمواجهة الأولى بين أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري في لقاء كأس الأبطال الودية، إذ يلعب اليوم الأربعاء يوفنتوس ضد إنتر ميلان.