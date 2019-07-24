بايرن ميونخ يفوز على ميلان في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

بايرن ميونخ يفوز على ميلان في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

المصدر: رويترز

هز ليون جوريتسكا الشباك في نهاية الشوط الأول وصمد دفاع بايرن ميونخ قرب النهاية ليفوز 1-صفر على ميلان في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وأرسل يوشوا كيميش تمريرة إلى جوريتسكا الذي سدد بهدوء في مرمى جيانلويجي دوناروما في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليحقق بايرن انتصاره الثاني في البطولة الاستعراضية.

وأنقذ سفين أولرايش حارس بايرن كرة من وضع انفراد من باتريك كوتروني وفشل الفريق الإيطالي في إدراك التعادل في كانساس سيتي.

وكانت المباراة الأولى للمدرب ماركو جيامباولو منذ توليه تدريب ميلانو خلفًا لجينارو غاتوزو، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

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