بايرن ميونخ يفوز على ميلان في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

هز ليون جوريتسكا الشباك في نهاية الشوط الأول وصمد دفاع بايرن ميونخ قرب النهاية ليفوز 1-صفر على ميلان في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وأرسل يوشوا كيميش تمريرة إلى جوريتسكا الذي سدد بهدوء في مرمى جيانلويجي دوناروما في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليحقق بايرن انتصاره الثاني في البطولة الاستعراضية.

الكاس الدولية للابطال : بايرن ميونخ 1 – 0 ميلان | هدف البايرن الاول تليجرام : https://t.co/v2NNuFn137 pic.twitter.com/J9hzLNvVVl — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 24, 2019

وأنقذ سفين أولرايش حارس بايرن كرة من وضع انفراد من باتريك كوتروني وفشل الفريق الإيطالي في إدراك التعادل في كانساس سيتي.

وكانت المباراة الأولى للمدرب ماركو جيامباولو منذ توليه تدريب ميلانو خلفًا لجينارو غاتوزو، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.