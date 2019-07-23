تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. هل يكون ليفربول الحل السحري لأزمة غاريث بيل؟.. ويوفنتوس يقدّم عرضًا لضم نيمار

تصدر الويلزي غاريث بيل تقارير سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، في ظل تصاعد الأزمة بينه وبين ناديه ريال مدريد الإسباني، خاصة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أكد أن اللاعب لن يكون ضمن تشكيلة الفريق للموسم المقبل.

أزمة غاريث بيل

ولا يزال الموقف النهائي لغاريث بيل غامضًا، في ظل رفض اللاعب الرحيل إلى الدوري الصيني، وتصريحات مدير أعماله جوناثان بارنيت، بأن بيل لن يرحل إلى أي وجهة على سبيل الإعارة، وأنه أحد أفضل لاعبي العالم، ولن يكون انتقاله إلا بإرادته، وليس عن طريق ضغوط ريال مدريد.

وأشار بارنيت إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد، في حالة وصول عرض ملائم لإمكانات اللاعب الويلزي، وقال: ”ربما يحدث ذلك خلال يوم أو أسبوع، ولكني أؤكد أنه يجب أن يكون وفقًا لإرادة بيل وليس أي شيء آخر“.

وعلى الجانب الآخر، قال بول إنس، نجم ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، إن غاريث بيل يمكن أن يكون إضافة قوية لـ“الريدز“، في الموسم المقبل.

وأكد إنس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، ”بي بي سي“، أن الثلاثي الهجومي الناري لنادي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، يعانون من الإرهاق الشديد، ولم يحصل اللاعبون الثلاثة على راحة كافية بعد الموسم الماضي، نظرًا لمشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا وكوبا أمريكا.

وطالب إنس مسؤولي ليفربول بالتعاقد مع بيل، الذي يستطيع دعم هجوم الفريق في الموسم المقبل؛ لأنه يجيد اللعب على الأطراف وكلاعب وسط مهاجم، ويمكن أن يكون إضافة لليفربول، ويستطيع أن يعيد اكتشاف نفسه، بعد موسم سيء وأزمات متكررة في ريال مدريد.

وكان زيدان، مدرب ريال مدريد، قد حاول نزع فتيل الأزمة مع غاريث بيل، ودافع عن نفسه أمام تصريحات وكيل أعمال النجم الويلزي.

وقال زيدان حول غياب بيل عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني: ”بعض المرات لغتي الإسبانية لا توضح جيدًا وسأكون واضحًا، لم أقلل احترامي لأي لاعب، دائمًا كنت معهم، ثانيًا قلت إن اللاعب يحاول الخروج من الفريق، ثالثًا بيل لم يشارك في لقاء بايرن ميونخ لكونه هو من طلب ذلك“.

عرض يوفنتوس لضم نيمار

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي يوفنتوس الإيطالي قدّم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن يوفنتوس يصرّ على أن تتم ”العملية نيمار“ عبر الصفقات التبادلية.

وأكدت أن اليوفي عرض على باريس سان جيرمان ضم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا والفرنسي بليز ماتويدي، مقابل انتقال نيمار إلى البيانكونيري.

ولكن عرض يوفنتوس يصطدم مع رغبة ديبالا، الذي أكد رفضه الرحيل عن اليوفي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إنه سيكون من الصعب للغاية رحيل ديبالا عن اليوفي في سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي، رغم العروض المغرية التي تلقاها النادي الإيطالي لبيع اللاعب، من أندية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ديبالا طلب الاجتماع مع ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، في أقرب فرصة ممكنة، بعد أن حسم اللاعب مصيره في الموسم المقبل، حيث يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء رفقة البيانكونيري.

وأكدت أن ديبالا أبلغ إدارة يوفنتوس بفرضه العروض المقدمة لشرائه، وأنه يرغب في البقاء رفقة النادي لإثبات وجوده، وتعويض الموسم الماضي، الذي تراجع فيه مستواه بصورة كبيرة، منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد، ومشاركته أساسياً على حساب ديبالا.

وينتهي عقد ديبالا، 25 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي الأرجنتيني 85 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك ديبالا الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 15 أخرى.

سعر إيكاردي

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميلان الإيطالي حدد السعر النهائي لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن الإنتر لن يبيع إيكاردي بأقل من 60 مليون يورو.

ويتنافس ناديا يوفنتوس ونابولي للحصول على خدمات إيكاردي، الذي خرج تمامًا من مشروع المدرب أنطونيو كونتي في النيراتزوري.

ويرغب الإنتر في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

نابولي وصفقة بيبي

دخل نادي نابولي الإيطالي صراعًا شرسًا مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدمات الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي، مهاجم نادي ليل.

وقالت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية إن نابولي يرغب في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، ولكنه يعلم في نفس الوقت أن المنافسة مع يوفنتوس في الصفقة ستكون محسومة سلفاً للأخير، وبالتالي فإن تركيزه الآن ينصب على الظفر بخدمات ببيي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة نابولي ترغب في تدعيم خط هجوم الفريق بصفقة مميزة، بناءً على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأكدت أن نابولي قدّم العرض الرسمي الأول لشراء بيبي إلى إدارة نادي ليل الفرنسي، ويتضمن العرض دفع 60 مليون يورو، إضافة إلى انتقال الجزائري الدولي آدم وناس إلى النادي الفرنسي.

وتألق وناس، 22 عامًا، مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، والتي توج بها محاربو الصحراء، وسجّل 3 أهداف.

ويبلغ بيبي من العمر 24 عامًا، ويجيد في مركزي الجناح ورأس الحربة الصريح، وأحرز خلال الموسم الماضي 23 هدفًا، وصنع 12 أخرى في 41 مباراة لعبها بقميص ليل، الذي حلّ ثانيًا في الدوري الفرنسي، ليغ 1، وراء البطل باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد بيبي مع ليل في منتصف عام 2022، وتبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.