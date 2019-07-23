أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. راشفورد يتحدى حر الصين.. ونبيل فقير يشكر أولمبيك ليون

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رونالدو: من دواعي سروري زيارة الصين

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالي، صورة في التمرين الأول للفريق بالصين، وعلق أعلى الصورة قائلا: ”دائما من دواعي سروري أن أتواجد في الصين“.

أوزيل يساهم في نظافة البيئة

نشر مسعود أوزيل، نجم نادي آرسنال الإنجليزي فيديو للثنائي أيمي وإيلا، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلَا: ”بسبب الطريقة التي نستخدم بها البلاستيك، يتم قتل أكثر من 100000 حيوان بحري كل عام، ويعرض مقطع الفيديو الثاني إيمي وإيلا لقد أزالوا نحو 70،000 قطعة بلاستيكية بشكل لا يصدق من البيئة ولديهم خطط رائعة للمستقبل أيضًا“.

تدريبات خاصة لبنزيما مع ريال مدريد

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورَا له في تدريبات الفريق الملكي، وبجانبه مدرب الفريق زين الدين زيدان، ووضع زيدان فقرة خاصة لبنزيما بالتسديد من زوايا مختلفة في التدريبات الأخيرة للفريق.

بول بوغبا في حملة دعاية لشركة ملابس رياضية

نشر بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له وهو يستعرض الحذاء الخاص بإحدى شركات الملابس الرياضية.

راشفورد يتحدى حر الصين بالماء

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له وهو يتناول الماء من أجل مواجهة الحر في الصين، حيث معسكر المان يونايتد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلَا: ”حر شنغهاي.. الصين“.

ماتيو كوفاتشيتش: قضينا وقتا مدهشا في اليابان

أعرب ماتيو كوفاتشيتش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب برشلونة في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، حيث نشر اللاعب صورة له في لقاء برشلونة وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”لعبة جميلة وفوز لإنهاء وقتنا المدهش في اليابان، شكرًا جزيلًا للجميع، لقد كان من دواعي سروري أن أكون هنا ونأمل أن أراك مرة أخرى“.

نبيل فقير: شكرا أوليمبيك ليون

حرص اللاعب الفرنسي نبيل فقير على توجيه الشكر إلى ناديه الحالي أولمبيك ليون، قبل الانضمام إلى فريق ريال بيتيس الإسباني، حيث نشر اللاعب فيديو لمشواره مع ناديه الفرنسي، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”شكراً أوليمبيك ليون“.