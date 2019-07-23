يوفنتوس يواجه أزمة بسبب العروض المقدمة للاعب مويس كين

كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس رفض عدة عروض للتعاقد مع مهاجمه الإيطالي الشاب مويس كين، بسبب ضعف المقابل المادي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”سكاي إيطاليا“، فإن يوفنتوس لا يمانع برحيل كين، في حالة فشله في التخلص من ماريو ماندزوكيتش، وغونزالو هيغواين.

وبالفعل تلقّى يوفنتوس عروضًا لضم كين من الإنجليزيين آرسنال، وإيفرتون، لكنها لم تصل لتطلعات السيدة العجوز.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، إلى أن يوفنتوس رفض عروضًا بقيمة 30 مليون يورو، وهو ما يقل 10 ملايين يورو عن القيمة المطلوبة من البيانكونيري لبيع اللاعب.

ومن ضمن الشروط التي وضعها يوفنتوس لبيع كين، بند في عقده، يتيح للسيدة العجوز إمكانية إعادة شرائه، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وما دون ذلك، لن يوافق يوفنتوس على بيع كين، وسيقوم بتجديد عقده حتى 2024.

وحال بيع اللاعب، لن يقبل بطل إيطاليا بأقل من 35 مليون يورو، مع تقييمه بـ 40 مليون يورو في شرط إعادة الشراء.