تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. برشلونة ”يغسل يديه“ من صفقة نيمار.. وريال مدريد ويوفنتوس يتسابقان

لا يزال البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يتصدر تقارير الصحافة الأوروبية، مع استمرار الغموض الذي يحيط بوجهته في الموسم المقبل.

وتعقدت عملية عودة نيمار إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في ظل العلاقات المتوترة للغاية بين البارسا وباريس سان جيرمان، إضافة إلى عدم رغبة إدارة البلوغرانا في دخول مزايدة مالية على نيمار، في ظل المقابل المادي الكبير الذي يطلبه بطل فرنسا للاستغناء عن قائد السليساو السابق، والذي يصل إلى 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه مقابل التعاقد معه قبل عامين.

ريال مدريد ويوفنتوس في ”العملية نيمار“

ودخلت أطراف جديدة على خط التعاقد مع نيمار، ولكن من خلال التلويح بالصفقات التبادلية، وليس التعاقد المالي المباشر، ويأتي على رأس تلك الأندية ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفة، ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، في تقرير نشرته الاثنين، إلى أن تطور موقف الويلزي غاريث بيل، وإعلان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بأن اللاعب سيغادر ”سانتياغو برنابيو“ خلال الأيام المقبلة، فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات بالنسبة لبيل ونيمار في الوقت نفسه.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد عرضت شراء نيمار مقابل رحيل غاريث بيل إلى باريس سان جيرمان، مع دفع 90 مليون يورو إضافية، لاقتناص صفقة قائد السليساو السابق.

وتابعت بقولها: ”يعلم المقربون من نيمار أن مسألة عودته إلى برشلونة معقدة للغاية، خاصة أن النادي الكتالوني يرغب في إتمام العلمية عن طريق الصفقات التبادلية، دون أن يدفع مقابلًا ماديًا كبيرًا، وبالتالي فقد بدأوا في فتح قنوات الاتصال أمام أندية أخرى، على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في الميركاتو“.

ولم يقف يوفنتوس مكتوف الأيدي أمام صفقة نيمار، حيث قالت ”موندو ديبورتيفو“ أيضًا إن يوفنتوس عرض لاعبيْه باولو ديبالا وبليز ماتويدي ومبلغًا ماليًا، لم تكشف قيمته، على باريس سان جيرمان، في محاولة لضم نيمار، الذي أعلن صراحة أنه يريد مغادرة النادي الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن انتقال نيمار إلى يوفنتوس يمثل خيارًا جيدًا لإدارة باريس سان جيرمان، التي ترفض عودة اللاعب إلى برشلونة، بعد عامين من التعاقد معه بصفقة قياسية قدرها 222 مليون يورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولو برشلونة ”غسل أيديهم“ من رغبتهم في استعادة نيمار، ويبدو أن ذلك التطور جاء في ضوء استحالة الصفقة.

ورد جوردي كاردونر، نائب رئيس نادي برشلونة، بحزم على التقارير التي تربط ناديه بالبرازيلي نيمار.

وقال كاردونر في تصريحات لقناة TV3 الكتالونية: ”الرئيس بارتوميو حسم الأمر بالفعل من قبل، لا توجد أي مناقشات حول عودة نيمار في الإدارة“.

وأضاف: ”هذا الملف ليس موجودًا على طاولة الإدارة، هناك بالفعل أخبار عديدة في الإعلام، ويبدو أنه يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكننا لم نفتح باب المناقشة حول هذا الأمر“.

صدمة مبابي

قالت صحيفة ”لوباريزيان“ إن المهاجم الشاب كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، حسم موقفه من تجديد عقده رفقة النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير إلى أن مبابي يرفض محاولات مسؤولي باريس سان جيرمان لتجديد عقده رفقة بطل فرنسا.

وأضافت بقولها: ”لا يرغب مبابي في الاستمرار فترة طويلة رفقة باريس سان جيرمان، وكان ردّه سلبيًا على محاولات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، بتجديد عقده رفقة بطل الدوري الفرنسي“

وأكدت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار أن مبابي يرى أن مستقبله سيكون خارج فرنسا، في ظل رغبته نحو الانطلاق في دوريات أقوى من الدوري الفرنسي، خاصة أنه على رادار نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يضعه ضمن مشروعه المستقبلي لتشكيل الجيل الجديد من ”الغلاكتيكوس“، وإن كانت صفقته مؤجلة هذا الموسم.

وتابعت ”لوباريزيان“ بقولها: ”في حالة خروج مبابي من باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم المقبل، فإن هذه ستكون صدمة كبيرة للنادي العاصمي، كون أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يريد الرحيل أيضًا، وأكد رغبته في عدم الاستمرار رفقة الفريق“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتقديم عرض خيالي إلى مبابي، مما دفع إدارة باريس سان جيرمان للإسراع في محاولات تجديد عقد اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة الـ“بي إس جي“ عرضت على مبابي راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 860 ألف جنيه إسترليني، في محاولة لإجهاض محاولات مانشستر سيتي لخطف المهاجم الواعد.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، منتصف العام 2022.

مويس كين إلى إيفرتون

قالت تقارير صحفية إن صفقات نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الحالية ستجبر إدارة البيانكونيري على اتخاذ بعض القرارات المؤلمة.

وأشار موقع Sport Witness البريطاني إلى أن يوفنتوس يدرس العروض المقدمة لبيع مهاجمه الشاب مويس كين، في ظل حاجته الشديدة للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”يويفا“، بعد الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا.

وتعاقد يوفنتوس مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، وآدريان رابيو من باريس سان جيرمان، وآرون رامسي من آرسنال، وينتظر أيضًا انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، ولا يزال النادي في سباق لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس قد أشار أمس، إلى إن ميركاتو اليوفي لم يتوقف، ولا يزال هناك المزيد من الصفقات المرتقبة.

وقال الموقع إن نادي إيفرتون الإنجليزي تقدّم بعرض رسمي للحصول على خدمات مويس كين، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتدرس إدارة اليوفي العرض حاليًا.

لشبونة يرفض عرض مانشستر يونايتد

سخر رئيس نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي فريدريكو فارانداس، من عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم نجم وسط لشبونة برونو فرنانديز.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن النادي البرتغالي رفض العرض الذي قدّمه مانشستر يونايتد لضم فرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي بلغت قيمته 49 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، عن فارانداس رئيس سبورتنغ لشبونة، قوله إن العرض الذي تقدّم به مانشستر يونايتد لا يلائم إمكانات فرنانديز، وليس كافيًا لاتخاذ قرار بيعه.