قرار حاسم من النيابة العامة بشأن قضية الاغتصاب التي تلاحق كريستيانو رونالدو

قال المدعي العام في ولاية لاس فيغاس الأمريكية الإثنين، إنه لن يوجه تهمة الاغتصاب إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في القضية التي تتهمه فيها الفتاة الأمريكية كاثرين مايورغا.

وتزعم مايورغا أنها تعرضت للاغتصاب من رونالدو في يونيو 2009، عندما كان مع ريال مدريد، بإحدى غرف فندق في لاس فيغاس، بعد مقابلتهما في ملهى ليلي.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أنها لن توجه تهمًا لرونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا.

وجاء في بيان النيابة العامة ”بناء على مراجعة المعلومات المقدمة، لا يمكن إثبات مزاعم الاعتداء الجنسي من كريستيانو رونالدو، بما لا يدع مجالًا للشك، لذلك لن تكون هناك تهم وشيكة“.

ونفى الهداف التاريخي لريال مدريد مزاعم الاغتصاب الموجهة ضده في حينها، مؤكدًا أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة.

وقال رونالدو عبر حسابه في ”تويتر“: ”أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي، الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به“.

وأضاف: ”حرصًا منّي على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل إعلام، نقلًا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي، سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات“.